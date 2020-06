Tres robos en cinco días y una pena única de casi siete años de prisión

Un hombre de 33 años que cometió tres robos a comercios en la zona norte de la ciudad en menos de una semana fue condenado tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado que se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. En virtud de una sentencia condenatoria anterior a Néstor Alfredo Albornoz González se le impuso una pena única de seis años y ocho meses de prisión.

El Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado acordaron la presentación del juicio abreviado como solución alternativa del conflicto en la audiencia llevada a cabo mediante teleconferencia a partir de las restricciones a la actividad en Tribunales a raíz de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El primero de los hechos juzgados ocurrió la tarde del lunes 25 de febrero del año pasado cuando Albornoz González ingresó a una pinturería en inmediaciones de la avenida Tejedor y Mugaburu, la amenazó con un arma y le robó 670 pesos, una notebook y un manojo de llaves. Salió del local y ascendió a un auto en el que lo esperaba otra persona.

Dieciocho horas más tarde, poco antes del mediodía del martes 26 de febrero entró en un local ubicado en Tejedor y Juan A. Peña junto a una mujer que simulaba ser clienta. El hombre portaba un arma en su cintura y tras amenazar a la empleada se llevó 1300 pesos, 12 relojes Guess, 8 relojes Williams, 12 relojes Montreal, 8 relojes Ona Saenz, 1 reloj Casio retro -por un monto total de 300 mil pesos- y una computadora All in one marca BGH.

Las primeras tareas a cargo de personal de la comisaría séptima y de la DDI, le permitieron al fiscal Fernando Berlingeri de la fiscalía temática en robos a mano armada a comercios establecer que se trataba del mismo sujeto que en ambos casos escapó a bordo de un automóvil VW Gol Power de color negro.

El tercer hecho que lo tuvo como protagonista ocurrió el viernes 1 de marzo cuando minutos antes de las cuatro de la tarde entró a un comercio en la avenida Constitución entre Ingenieros y Tejedor donde redujo a la empleada tras amenazarla con un arma de fuego y robó mercadería del lugar y el celular de la damnificada. Albornoz González salió del local con un bolso, quince viseras, mochilas, porta pasaportes, cartucheras, una computadora, un monitor y 2700 pesos e ingresó al VW Gol Power negro que lo esperaba en doble fila por la avenida.

A partir de las imágenes recabadas en los distintos locales, de una visible renguera que se pudo confirmar tras la detención y de los elementos que fueron secuestrados cuando días más tarde detuvieron al imputado a bordo de un rodado similar, para el Juez Fabián Riquert no existieron dudas acerca de la responsabilidad criminal del imputado como coautor.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoró como atenuantes la adicción que aqueja al imputado, su discapacidad motriz parcial y su voluntad de rehabilitación mediante terapia psicológica, tal como acordaron las partes. En cuanto a los agravantes consideró la reiteración delictiva, registrada en sentencias condenatorias previas.

Luego de hallar a Néstor Alfredo Albornoz González coautor de robo, robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido demostrada y por su comisión en poblado y en banda y robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido demostrada, lo condenó a la pena pactada de cuatro años de prisión. En virtud de una pena anterior se lo condenó a la pena única de seis años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas.