Cuáles son los sectores en Mar del Plata más perjudicados por la pandemia

El ingreso del coronavirus al país puso en jaque a distintas actividades, que ya venían afectadas por la fuerte recesión de los últimos años. En ese contexto, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires mostraron su preocupación por la “complicada situación” de muchos rubros, que todavía no han podido reabrir por el aislamiento preventivo por el virus o lo han hecho pero con fuertes caídas en el consumo.

“La realidad nos exige una demanda muy fuerte en materia de asistencia, con muchos sectores pidiendo la ayuda del gobierno para pagar sueldos y otros que están en una situación más compleja y nos saben si van a seguir”, advirtió en diálogo con 0223, Raúl Calamante, responsable de la Coordinación de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo Zona VIII.

Para Calamante, en esa delicada situación, “algunos rubros la situación es muy complicada, como es el caso de los gastronómicos, hoteleros, gimnasios, piletas o clubes. También en el sector privado de la educación, como el nivel inicial con escuelas con matrículas de niños menores de 4 años. El retiro de esas matriculas por parte de los padres, ponen en riesgo las fuentes de trabajo”, puntualizó el dirigente.

En ese análisis, Calamante no se olvidó de mencionar a los trabajadores del puerto marplatense, “donde hoy en las plantas está entrando mucho menos pescado, cámaras con menor cantidad de mercadería y con niveles más bajos de exportación. La actividad está amenazada por esta situación”, razonó.

“La realidad no escapa a la situación general de todo el país. Se está poniendo un esfuerzo enorme por parte del gobierno a través del subsidio del 50% para los salarios. Pero todo dependerá de la evolución de acá para adelante. Pero más allá de que estén abierta o no, el nivel adquisitivo de mucha gente no será el mismo”, concluyó Calamante.