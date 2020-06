Choripaneros amenazan con un acampe frente al municipio si no los dejan trabajar

Por segundo día consecutivo, un grupo de choripaneros se instaló frente al COM para reclamar al municipio que los habiliten a instalar sus puestos en la vía pública y anticiparon que si no tienen respuestas, profundizarán las medidas de fuerza: primero cortarán Luro e Independencia y no descartan, incluso, quedarse a acampar.

"No tenemos ningún ingreso y estamos en una situación desesperante", afirmó Darío, de los choripaneros que se manifestaron en Juan B. Justo, entre 20 de Septiembre y 14 de Julio.

El trabajador reparó en que si ya antes de la pandemia atravesaban una situación compleja, el panorama empeoró desde la entrada en vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "El intendente nos dijo que nos iba a ayudar cuando terminara de armar el gabinete y acá todavía estamos esperando", sostuvo en diálogo con 0223.

También aseguró que elaboraron un protocolo de seguridad e higiene para que les permitan trabajar en la calle y otros espacios públicos, pero todavía no lo pudieron presentar a las autoridades municipales porque "nadie nos atiende".

Tras esperar cuatro horas frente al COM, los choripaneros se movilizaron a Luro e Independencia, frente a la municipalidad, para continuar con el reclamo. "No nos va a quedar otra que quedarnos a acampar", lamentó.