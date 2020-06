Recicladores piden explicaciones al Municipio por la tasa Girsu

Aunque la recolección en Mar del Plata se sigue desarrollando desde el jueves de manera normal, continúa el conflicto en el Predio de Disposición Final de Residuos: si bien todos los dardos apuntan contra las autoridades del Ceamse ahora los recicladores le piden al Municipio que aclare “donde está la plata” de la tasa Girsu, que es una contraprestación que se cobra a los marplatenses y batanenses para la gestión sustentable del ambiente natural y urbano.

“Da mucha bronca ir a laburar y que no haya material para trabajar. Si hubiera, no tendríamos que pedir nada. Y en esto nadie nos ayuda. Yo quisiera preguntar a (los expresidentes y actual titular del Emsur) Artime, Leitao o D´Andrea, donde está la plata de la tasa Girsu, que es para los cirujas. No tenemos de donde sacar para pagar las deudas”, explicó en diálogo con 0223 Radio, Martín Romero, uno de los referentes de los recicladores.

Romero volvió a mostrar todo su malestar por la situación de los trabajadores, que este martes nuevamente se encontraron con poco material para poder después cobrar un dinero y así alimentar a sus familias.

"El 7% de la tasa Girsu está por cláusula para el ciruja y nos puede ayudar. Eso es algo que debe responder el Municipio. Aunque la bronca es hacia el Ceamse, donde hay dos autoridades que están haciendo todo mal. Queremos que se vayan. Nos entierran la basura de viernes, sábado y domingo que tenía 72 horas y era la que nosotros podíamos trabajar. La que hay ahora, no alcanza para 600 personas", aseveró.

En ese marco, remarcó que la relación con el Ceamse, está “desgastada” y pidió por la remoción de las dos autoridades en la ciudad.

“Creo que a la gente de Buenos Aires no le llega la información correcta. Hay mucho destrato y mala leche. La basura de los supermercados que podemos usar, la tiran arriba y nosotros no podemos usar. No encuentro las palabras para decir la bronca que hay. La situación entre nosotros también está tensa. El otro día dos personas fueron a pedir agua porque hace 4 días no teníamos y los suspendieron dos días. Eso es Ceamse, así nos tratan”, completó Romero.