Un nuevo corte en el basural pone en riesgo la recolección de residuos

Los trabajadores afirman que no tienen basura para reciclar y denuncian incumplimiento del acuerdo firmado la semana pasada.

Unos 150 recicladores cortan nuevamente los accesos al Predio de Disposición Final de Basura, denunciando “el incumplimiento del protocolo” por parte del Ceamse: afirman que hoy no pueden trabajar porque no tienen basura para reciclar.

En diálogo con 0223, Maite, unas de las referentes de los trabajadores, sostuvo que “esta vez no es por un problema contra el Municipio o la 9 de Julio sino con el Ceamse. No cumplió con su parte del protocolo, que decía que debía poner la basura en un playón. Hoy llegamos y no hay nada. Parece mentira que con todo lo que pasó, nos hagan esto. Necesitamos trabajar ya”, indicó.

Según explicó, el viernes pasado, como parte del protocolo sanitario que les exige la Opds provincial, estaba la exigencia a que la basura a reciclar, debía contar con 72 horas previas “de estacionado” en un predio, para evitar el contacto con el covid 19, además de ciertos elementos sanitarios como barbijos o guantes, que complementaban la medida.

“Ellos sabían todo esto porque fueron parte de la reunión. La basura debía estar en el predio 72 horas para matar el virus, según nos explicaron. Y esa basura de los días verdes, no está. Hasta que no cumplan, el predio estará cortado. Hoy pensaba comprar carne para tener en la heladera, porque tengo dos hijos que alimentar, y no podemos trabajar. Parece una cargada”, lamentó la mujer.