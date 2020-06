Barro y mucha agua: el terrible estado de las calles de Parque Hermoso

Las últimas lluvias convirtieron varias calles de Parque Hermoso en un verdadero lodazal. Cansados de esta situación “histórica”, los vecinos decidieron comunicarse con 0223 para mostrar su reclamo.

“El Municipio no hace engranzado desde hace meses. La falta de mantenimiento es de hace años y ya no aguantamos más. Por más reclamo que hagamos, no vemos ninguna máquina”, afirmó José María González, presidente de la sociedad de fomento de Parque Hermoso.

El tractor es el único vehículo que puede transitar algunas calles.

Para el vecinalista, esta situación se agravó hace unos días tras las últimas lluvias, que provocaron casi el aislamiento de numerosas familias, sobre todo en las calles 204, 206 y 208 y un tramo de la calle Tetamanti en la intersección con Mario Bravo, que está asfaltada pero llena de pozos.

“Por el barro y el agua, muchos no pueden ir a hacer las compras sin ensuciarse todos, los remises no entran ni tampoco las ambulancias”, lamentó.

Por último, González cuestionó la gestión del delegado municipal ante el reiterado reclamo: “Hace 20 días hablamos con el delegado Alejandro Estrada y nos dijo que iban a arreglar todo. Todavía lo estamos esperando”, ironizó el fomentista.