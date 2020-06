"Mili" Menéndez continuará su carrera en España

La delantera marplatense Milagros Menéndez continuará su ascendente carrera en el fútbol femenino en Granada de España, equipo de la Reto Iberdrola, segunda categoría de aquel país.

A los 23 años, la atacante del seleccionado argentino dará un paso importantísimo, e hizo el anuncio oficial en un video grabado para las redes sociales de Racing Club de Avellaneda, su último club: "les quiero comunicar que no voy a continuar en el club, les quiero agradecer principalmente a mis compañeras, decirles que las voy a extrañar mucho, nunca tuve un grupo de personas tan lindo y unido", comenzó la marplatense. "A todo el cuerpo técnico, los dirigentes de Racing que han hecho cosas por el fútbol femenino, ojalá esta disciplina siga creciendo. A todos los empleados del club, que nos han acompañado, a los hinchas. El amor que nos hacen sentir no solo a mí sino mis compañeras, es enorme. Esto no es un chau definitivo, es un hasta luego. Un beso enorme"

Milagros Menéndez jugó tres años en UAI Urquiza, donde fue campeona en 2016 y 2019, año que llegó a Racing Club. En su último campeonato, se destacó como titular indiscutida. "La Academia" se metió entre los ocho mejores para disputar la Zona Campeonato del Torneo Rexona, la Primera de AFA, que no llegó a desarrollarse por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y la marplatense fue clave: convirtió 10 goles (tres a Platense, dos a El Porvenir y uno a Excursionistas, River, Independiente, Defensores de Belgrano y a Lanús, el único de tiro penal), pero también dejó su aporte en asistencias, con seis (dos ante Huracán y Defensores de Belgrano y una frente a Independiente y a SAT).

Previo a su llegada a Racing, se destacó en la Selección argentina al clasificar primero y luego disputar el Mundial de Francia 2019, hecho que no sucedía desde hacía 12 años para el fútbol femenino argentino. Allí, "Mili" entró en la historia al anotar el primer gol en el Mundial, en un recordado empate ante Escocia -el equipo perdía 0-3, lo igualó 3 a 3- en la fase grupal. Ahora, llegará a Europa, vidriera que le permitirá seguir progresando en el ascendente fútbol femenino.