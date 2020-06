Montenegro dijo que, con protocolos, Aldosivi y Alvarado podrían volver

El deporte está parado en Mar del Plata, todavía no se habilitaron las actividades recreativas y no hay deportistas que puedan desarrollar sus diferentes disciplinas. Sin embargo, este viernes, en una nota con "La Voz del Estadio" (lunes a viernes de 18 a 20 por GDM Radio, Radio Eter 90.5), el intendente Guillermo Montenegro anunció que, si bien no es de un día para el otro, si los representantes locales en torneos nacionales presentaran un protocolo sanitario, podrían retornar a algún tipo de prácticas individuales, a la vez que confirmó que le ofreció la ciudad a Rodolfo D'onofrio para que venga a trabajar.

Al salir en un programa netamente deportivo, llamó la atención y dio a entender que algo importante tenía que decir el intendente. Y así fue, tras reconocer que el fútbol "seguramente sea lo que más va a tardar en volver", informó que "hablé con el presidente de AFA (Claudio Tapia) y también con el de River (Rodolfo D'onofrio), a ver en qué podía ayudar Mar del Plata en esas pretemporadas que tienen que hacer. Además lo planteamos en el Comité Olímpico, si se puede traer algunas actividades a trabajar acá".

A la hora de pensar en los lugares, Montenegro no dudó en afirmar que "hay muchos lugares de nuestra ciudad que pueden ayudar, como una cápsula, una burbuja, como puede ser la Villa Marista, los predios de los clubes. Deportes individuales y colectivos, que se preparan pensando en los Juegos Olímpicos, la ciudad los puede albergar. Y serviría para los hoteles que no están trabajando". La idea no atañe únicamente al fútbol argentino, sino a los deportistas que se preparan para competir en Tokio 2021 o por un lugar en la cita olímpica.

Sin embargo, dejó que claro que "todo esto que estamos hablando es pensado con un protocolo, con todas las medidas de seguridad necesarias, no pensado sólo en los que vengan, sino también en la gente de Mar del Plata, en los que tengan que atenderlos, porque para eso estamos trabajando en los ingresos a la ciudad, el marplatense ha mostrado una responsabilidad importante y tenemos que cuidarlos. Se pueden encapsular en la Villa, en hoteles, que se muevan en sus transportes. Sólo tuvimos una charla informal, pero sabiendo que la situación sanitaria de nuestra ciudad hoy lo permite. Hablé con D'onofrio porque tengo un conocimiento de muchos años, hablamos cada tanto, ayer le conté lo que se me había ocurrido, también se lo conté a Tapia, que estábamos hablando de otras cosas, y para que sepa por otras instituciones que puedan querer venir".

Ante la consulta referida a la Liga Marplatense y la incomodidad que podía generar armar todo alrededor de clubes de afuera, cuando no hay actividad en la ciudad, el intendente explicó que "la comunicación con la Liga Marplatense es permanente, porque nos ocupa la situación, ya que el trabajo que hacen los clubes es muy importante, con una gran cantidad de chicos todos los días en sus instituciones. El tema que las cápsulas que hablamos de equipos profesionales, tiene un tema de controles, de testeos, de saber que no se van mover de determinados lugares, se va a tener que trabajar con un protocolo similar para los clubes de la ciudad".

Lo mismo hizo cuando se le preguntó por los representantes marplatenses en las principales categorías del fútbol argentino, y fue tajante: "Que Alvarado y Aldosivi me traigan el protocolo y adelante. Eso tiene que ver con las posibilidad que tienen. Creo que esos dos clubes tienen más posibilidades de generar entrenamiento individual que los clubes del AMBA por la circulación comunitaria que hay en esos lugares, no es ni para mañana ni pasado, pero sí tenemos que tenerlo todo organizado para cuando se pueda".

Por último, reafirmó una y otra vez que "no hay fecha", que es una posibilidad y "lo que no nos puede pasar es no estar preparados para cuando eso ocurra. No se va a resolver de un día para el otro, lo hablé con Tapia, lo hablé con D'onofrio, y les hice saber que acá cuando se pueda vamos a poder cubrir las necesidades".