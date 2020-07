Desde la Cámara Pesquera aseguran que los trabajadores tendrán “más ingresos que en 2019”

Desde la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capic) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (Cepa) emitieron un comunicado en el que aseguran que se propuso un incremento salarial para los trabajadores que varía entre el 5 y el 10% con relación al salario de 2019. “Los trabajadores van a ganar más que lo ganado el año pasado”, afirmaron.

Según expresaron en el texto, las “afirmaciones expresadas por distintos dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), solo intentan confundir a los trabajadores de la pesca y a la opinión pública en general”.

En este sentido, los diferentes organismos desmintieron que las empresas pretendan pesificar los ingresos y aseguraron que el ingreso variable del trabajador pesquero seguirá “atado al dólar”

En esta linea agregaron que lo que está en discusión es que el valor del langostino esté en sintonía a los precios del mercado internacional, “y no a valores de hace 14 años”, afirmaron.

Además agregaron que en el actual contexto, el trabajador promedio pretende garantizar su fuente de trabajo, la continuidad de sus ingresos para el sostén de su familia y que su salario no pierda valor. “Y hoy, a un mes de haber comenzado la temporada, lamentablemente deben enfrentar la incertidumbre de no saber si van a poder trabajar. En octubre finaliza la temporada, y lo que no se pesque este año, no se pesca más", aseguraron.

Por último, consideraron que la dirigencia gremial debe entender que las condiciones del mercado cambiaron para todos.” No se discuten márgenes de ganancias: estamos frente a un esquema inviable”, concluyeron.