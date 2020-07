Hoteleros piden ayuda fiscal y financiera para “aguantar” hasta la vuelta del turismo

Desde que se decretó el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el 20 de marzo pasado, los hoteles de Mar del Plata cerraron sus puertas y aún parece lejana la fecha en las que volverán a abrir. Mientras tanto, “aguantar” es, hoy por hoy, en lo único que piensan los empresarios del sector.

Así lo reconoció el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEH), Eduardo Palena, quien contó que desde hace cuatro meses no tienen ningún ingreso. “Teníamos muchas reservas para los fines de semana largos pero tuvimos que devolverlas, por lo que arrancamos con una caja negativa y la situación es muy complicada. La única ayuda que hemos recibido son los ATP que son muy importantes pero no suficientes”, dijo este martes en declaraciones a 0223 Radio.

Por eso, Palena señaló que en el sector piden que se declare la emergencia en la actividad a nivel municipal, provincial y nacional para que se tomen medidas que les ayuden a sobrellevar el complejo panorama que atraviesan los aproximadamente 550 hoteles que hay en la ciudad. “No estamos luchando por la apertura, sino por una ayuda fiscal y financiera”, aclaró y reconoció: “Si me dan permiso para abrir hoy, no abro porque nosotros trabajamos con turismo del Amba”.

Más adelante, advirtió que “a nivel nacional hay un proyecto pero está pensando para la pospandemia, es decir, están pensando en dar fondos para capacitación, inversión y promoción que no todos la pueden aprovechar. Es obvio que hay que capacitar a los empleados pero no es el momento de hacerlo, no es urgente”. En cambio, dijo, apuntan a que se les otorguen bajas en las tarifas de los servicios y del IVA una vez que comience la actividad; además de subsidios o créditos con tasas bajas y con tiempo de gracia para tener posibilidad de empezar a trabajar.

Tras remarcar que el 10% del producto bruto lo genera el turismo, Palena ratificó que necesitan medidas para el corto plazo. “La gente está haciendo un esfuerzo para aguantar hasta el verano, pero si no hay una ayuda va a ser imposible”, sentenció.