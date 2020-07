Organizaciones sociales piden mayor asistencia del Municipio ante la pandemia

Sin importar las bajas temperaturas, numerosas familias concentraron este martes frente a la sede de Calidad de Vida de Desarrollo Social, para pedir al Municipio por mayor asistencia en este duro contexto de pandemia.

En diálogo con 0223, Magalí Cornide, referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) mostró su preocupación por el contexto de despidos, del aumento de pobreza en los barrios y las grandes necesidades de los sectores más vulnerables, que necesitan de la ayuda del Estado.

Los manifestantes, presentes en la puerta de Desarrollo Social, de Bronzini 1147, advertían a este medio que el galpón perteneciente a la Comuna, "estaba lleno de alimentos no perecederos, colchones, materiales de construcción, ropa de trabajo, inodoros, ventanas y termotanques, que quedaron arrumbados de planes que ya no existen cómo el Mejor Vivir".

"Gobierno tras gobierno venimos sin ninguna respuesta. El IFE no alcanza, algunos empresarios pagan apenas el 35%, mientras tanto, las casas se llueven no hay para calefaccionarse y en las salitas y hospitales faltan medicamentos para enfermedades crónicas. La única respuesta fue de la policía, que vino hasta acá con 6 patrulleros para decirnos que la funcionaria municipal no va a venir. Hasta acá nos quedamos hasta que haya alguna respuesta", cuestionó Cornide.

Por su parte, Rocío, vecina de El Casal, describió que muchas familias con grandes necesidades, "dependemos de la ayuda del MTR o de la mano que podemos darnos entre nosotros".

"Nos mantenemos con ollas solidarias mientras se nos llueven las casas. Nuestra situación es inhumana. Necesitamos que alguien nos ayude", remarcó.