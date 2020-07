La UTA vuelve a declararse en estado de "alerta" por la falta de pago de salarios

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declaró este viernes en estado de alerta por la falta de pago de salarios para los choferes que conducen el transporte de larga distancia, como corta y media distancia en el interior del país.

En un comunicado, Roberto Fernández, el Secretario General del sindicato, sostuvo que "no puede haber mas demora en el pago de nuestros salarios, que son nuestros alimentos, nuestra salud y el sustento de nuestras familias".

"Desde el Gobierno Nacional se nos dice que ya se envió el dinero de nuestros sueldos vía ATN a las provincias y que son ellas las que se deben hacer cargo de lo que falta de nuestros salarios", indicó.

Sin embargo, el dirigente señaló que las autoridades provinciales "informan que a tales fondos no los pueden destinar a transporte de pasajeros, que no somos una prioridad". "No encontramos respuesta alguna en la infinidad de audiencias realizadas hasta el día de la fecha, por lo que no admitiremos mas excusas ni argumentos injustificados debiendo hacer efectivo el pago de nuestros haberes", aseveró.

De sostenerse este escenario, el máximo responsable de la UTA advirtió que "no habrá transporte de pasajeros en el interior del país, y protestaremos y saldremos a la calle". "La pandemia nos preocupa, pero mas aún el no poder llevar un plato de comida a la mesa de nuestras familias", aclaró.

"No vamos a ser cómplices de la precarización, ni vamos a permitir ningún retroceso en el convenio colectivo. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Queremos cobrar nuestros sueldos y lucharemos hasta conseguirlo", concluyó.

De confirmarse la medida de fuerza, se agravaría la situación del transporte público en Mar del Plata, el cual se encuentra paralizado hace 26 días en la franja horaria que va desde las 22 hasta las 6. El lunes, el Ministerio de Trabajo había programado una audiencia entre empresarios y sindicalistas para tratar de destrabar el conflicto.