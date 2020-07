Renunció el Canciller de Luis Lacalle Pou

El canciller uruguayo, Ernesto Talvi, concretó hoy su anunciada renuncia al cargo a partir de desavenencias que tuvo con el presidente Luis Lacalle Pou en los cuatro meses de gestión, y su reemplazante será Francisco Bustillo, exembajador en la Argentina y “un buen amigo de Lacalle Pou y de Alberto Fernández", según difundió el diario El País de Uruguay.



El 11 de junio último, Talvi anunció su pronta renuncia al cargo luego de negarse a calificar de “dictadura” a Venezuela, como sí lo hizo en campaña electoral Lacalle Pou, situación que originó una tensión interna en el Gobierno que el canciller no logró bajar ni cuando matizó en otras declaraciones que el país caribeño “no es una democracia”.



Lacalle Pou prometió durante la campaña electoral que cambiaría la política exterior que desarrollaron los gobiernos del Frente Amplio, anticipando, entre otras cosas, el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



"No hemos puesto plazos", dijo entonces Talvi respecto de su renuncia, la cual elevó hoy y en la que no oculta las diferencias con el jefe del Ejecutivo, aun cuando participó de una reunión virtual del Mercosur.



"Le presento entonces mi renuncia al cargo. Nada más lejos de mi intención que ser un obstáculo en su deseo de nombrar al ministro de Relaciones Exteriores que considere más apropiado para acompañar su gestión", expresó Talvi en la carta, que subió a su cuenta de Twitter.



Talvi pertenece al Partido Colorado y fue adversario del actual presidente en las elecciones del año pasado, pero se incorporó al Gobierno como parte del acuerdo de varios partidos de confrontar en el balotaje al Frente Amplio con una alianza liderada por el Partido Nacional, que llevó como candidato a Lacalle Pou.



También dejó claro que su intención era poder concretar los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), "para los cuales la Cancillería ha trabajado intensamente y retomar las negociaciones con Canadá, Singapur y Corea", dijo. Por este motivo preveía mantenerse en el cargo hasta fin de año en que Uruguay tendrá la presidencia pro témpore del Mercosur.



"Ha sido un privilegio servir a los ciudadanos de mi país desde la Cancillería en este tiempo en el que hubo que enfrentar desafíos sumamente complejos", finalizó la carta dirigida a Lacalle Pou. La renuncia se conoció en medio de un clima tenso dentro del Palacio Santos, sede de la Cancillería uruguaya.



