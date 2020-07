La UTA asegura que si el Gobierno baja los subsidios, se levanta el paro

Representantes de la UTA Mar del Plata confirmaron que el paro del transporte público por tiempo indeterminado continuará “hasta tanto el gobierno no baje los subsidios”, que según explicaron, generó la incapacidad de los empresarios del transporte a no poder cumplir con el pago del sueldo ni del medio aguinaldo.

“Ayer por videoconferencia en la ciudad de Buenos Aires con el Ministerio, nos confirmaron que no se llegó a un acuerdo por el pago de junio ni del aguinaldo, para todo el interior de la provincia de Buenos Aires, incluido Mar del Plata. No está incluido Capital ni el Conurbano porque ya cobraron los subsidios y el ATP y nosotros no cobramos nada de eso”, expresó en diálogo con 0223, Jorge Stábile, uno de los referentes de la UTA local.

Según contó el dirigente, a la difícil situación gremial que produjo paros del transporte de 22 a 6 desde hace 10 días por la suspensión de 270 choferes, este miércoles a la tarde el conflicto tomó mayor gravedad, luego que los empresarios les comunicaran que no podían abonar los salarios de este mes y el aguinaldo por la baja recaudación, producto de la pandemia.

"Nosotros sabíamos que se venía ya algo así y el pasado 27 de marzo hicimos presentaciones en el Ministerio de Nación y Provincia. La importante baja de pasajeros nos advertía que esto podía pasar. Ahora todo depende si Provincia o Nación bajan los subsidios. Si cumplen, levantamos totalmente todas las medidas gremiales", concluyó el dirigente de la UTA.