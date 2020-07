El pollo y las milanesas con papas fritas reemplazaron al "chori" en la cuarentena

El aislamiento social, preventivo y obligatorio impactó de lleno en cada una de las actividades informales y la de los choripaneros que intentan subsistir a la crisis en Mar del Plata no es la excepción: en el sector, reconocen que cayó "mucho" la venta por el temor que infunde el coronavirus pero al mismo tiempo reconocen una demanda creciente en otras comidas.

Frente al contexto de la pandemia, Darío Almada, uno de los referentes de los trabajadores, aseguró que se han endurecido las medidas de higiene a la hora de la elaboración para evitar riesgos de contagio. "Ahora ponemos nylon y acrílico adelante, tenemos alcohol en gel y la gente no se puede quedar a comer", ejemplificó, sobre algunos de los cambios más significativos.

En declaraciones a 0223, el choripanero dijo que también se apeló al uso del barbijo y la máscara además de cumplir con otras cuestiones para garantizar una correcta manipulación de los alimentos. "Hoy la gente tiene mucho miedo y se fija mucho antes de comprar", reconoció.

"La venta bajó mucho pero ahora muchos pusimos delivery y la verdad que se está trabajando más con el pollo con papas fritas o la milanesa con papas fritas y no tanto con el chori. Se mueve más eso", dijo el representante del sector.

Almada destacó que, gracias a su actividad, se pudo contratar a jóvenes para que hagan el reparto de las comidas en bicicleta. "Obviamente que lo hacemos solo para los domicilios que están dentro de la misma zona o el barrio", aclaró.

Después de algunas idas y vueltas que vivieron con la Municipalidad por la posibilidad de trabajar en plena cuarentena, el vocero de los choripaneros remarcó el difícil momento que se atraviesa producto de la pandemia. "Las autoridades tienen que entender que si no salimos a laburar no hacemos plata y no comemos", graficó.

"Nosotros seremos aproximadamente unas 60 personas y todos tienen derecho a trabajar. Hoy hay un arreglo de palabra para que podamos salir a trabajar pero lo que buscamos desde hace años es una regularización y que se reforme una ordenanza para que podamos estar bajo otras condiciones", remarcó.

En este sentido, Almada también cuestionó la falta de diálogo de las más altas autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredon. "Montenegro no sé si está al tanto de nuestra situación porque nunca pudimos hablar con él y Bonifatti tampoco nos atendió desde que asumió como Secretario de Gobierno", concluyó.