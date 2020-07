El relato desgarrador de un hombre que tiene a sus padres con Covid-19: "Esto es durísimo, no es una broma"

"No hay medicamentos para esto; lo único que te dan es Paracetamol para bajarte la fiebre". Así revive Favio Rojo, uno de los geselinos que contrajo el coronavirus en Mar del Plata, la dura experiencia que tuvo que transitar por la enfermedad y el drama que todavía enfrenta por estos días mientras espera que sus padres puedan recuperarse.

El caso del vecino de Villa Gesell es por demás contundente porque el Covid-19 afectó a toda la familia: no solamente se infectó él y su padres, sino también su hermano Mauricio. Favio es uno de los tantos contagios que se contabilizó en el brote del sanatorio Bernardo Houssay, uno de los principales en Mar del Plata.

El geselino y su hermano contrajeron la enfermedad cuando visitaban a su madre, que permanece internada en el centro hospitalario que depende del Pami. Tuvo que estar diecisiete días asilado en un hotel hasta que finalmente se recuperó. Pero hoy, toda su preocupación está puesta en su papá y su mamá, que intentan superar el cuadro viral a través del tratamiento con plasma.

"Mi papá está internado hace 20 días en el Hospital Interzonal con oxígeno. No es que te contagias y la sacás barata. El caso de mi mamá se complicó a los doce o trece días y está en coma hace tres días. A los dos le pasaron plasma pero el estado es delicado. Es desesperante porque por más que hagas todas las cosas bien, te cuides, esto no es un bichito; es un monstruo enorme que te aplasta", graficó, en una entrevista con el portal MinutoG.

Favio dijo que decidió dar la entrevista para concientizar sobre los riegos del coronavirus y "evitar que otros pasen por la misma situación". "Si le puedo evitar a alguien lo que estamos pasando, lo quiero compartir. Porque realmente es durísimo, no es una broma. El virus te lleva puesto. Por más que te cuides, que laves la mercadería cuando la traes", insistió, y defendió sus palabras con el caso de su padres, que desarrolló una neumonía bilateral en apenas cinco horas.

"A mi papá lo único que le dan es Paracetamol. No es que te internan por coronavirus y te dan una medicación para eso. Te dan Paracetamol por la fiebre y si tenés suerte, porque también tenés que calificar para eso y debe haber stock, te dan el plasma y por ahí te hace bien. No entiendo cuando veo gente que dice que esto no existe y un montón de otras cosas más", apuntó.

En este mismo sentido, el ciudadano de la comuna vecina agregó: "La gente tiene que entender que hoy no hay nada para enfrentar el coronavirus. Lo único que te hacen es bajarte la fiebre. Desde que ingresó hace diez días que tiene fiebre. A mí me pasó lo mismo. Y como baja la fiebre no baja, a mi papá lo bañan y de vuelta a la cama y al otro día es lo mismo. Es lo único que se puede hacer".

El hombre dijo que espera que los cuadros de salud de sus familiares se pueda revertir lo antes posible. "Vemos que hay gente que no lo tolera, que no lo pasa. Estamos viendo cómo se muere la gente que está al lado de mi viejo. Son complicaciones terribles. Es un cuadro inflamatorio que te puede afectar lo que sea y si te agarra los pulmones te los destroza en seis horas. Mi papá está viendo eso", advirtió.