Desesperante situación de los feriantes de Plaza Rocha: “Hace 130 días que no trabajamos”

Feriantes de Plaza Rocha, solicitan de manera urgente al Municipio, a que los habiliten a trabajar. Aseguran que, tras 130 días sin poder ganar su jornal, “muchos no tienen ni para comer”. Desde el comienzo de la pandemia, los feriantes que se desempeñan en el espacio público delimitado por las calles San Martín, Dorrego, Luro y España vieron suspendida la actividad y debido a la precariedad de su trabajo, no cobraron en su mayoría el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“Entregamos el protocolo pero nunca nos llamaron para hablar. Yo le pregunto a cualquier persona, cómo hace para vivir si hace 130 días que no le entra ningún peso en la casa”, planteó en diálogo con 0223, Domingo, uno de los referentes de la feria.

En ese marco, el hombre explicó que el protocolo que elevaron en su oportunidad a las autoridades “es como cualquier otro” y prioriza la separación de 1,5 metros entre mesa y mesa, el uso de alcohol en gel, barbijos y cuenta con la ventaja de desarrollarse al aire libre, además de no permitirse el uso de mantas en el suelo.

“Estos días han sido muy difíciles, porque desde el Municipio no tuvimos ayuda. Una vez a una compañera le dieron 10 bolsas de mercadería con 7 artículos. Calcula que somos 600 o 700 feriantes. Y (el secretario de Gobierno, Santiago) Bonifatti no nos quiere atender y siempre tira la pelota y nos pasa a un ayudante suyo. Le preguntaría cómo hace para vivir con una bolsa de mercadería. La única gente que nos ayudó con mercadería, fue de la oposición. Ellos nos censaron 5 veces y saben donde vivimos. Podrían acercarnos alguna ayuda y no lo hicieron”, aseguró.

Este martes, una de las referentes de los manteros tendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Producción, donde esperan, pueda avanzarse en la vuelta de la actividad, luego que en las últimas horas se habilitó el trabajo en los shoppings y desde hace más de un mes, el de los comercios.