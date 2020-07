Fernández: "Es cierto que Mar del Plata no está viviendo problemas pero tampoco queremos que los viva"

El presidente Alberto Fernández destacó la situación sanitaria y epidemiológica actual de Mar del Plata pero pidió prudencia con la reapertura de actividades para que "no viva problemas" en el corto plazo por la pandemia del coronavirus.

Al encabezar desde la residencia de Olivos la inauguración del flamante hospital modular de Mar del Plata, ubicado dentro del mismo predio del Higa de Juan B. Justo al 6700, el mandatario destacó el trabajo en conjunto con el intendente Guillermo Montenegro y reconoció que es "muy persistente en sus pedidos".

"A Guillermo lo conozco desde hace muchos años, dejo constancia; fue alumnio mío cuando empezaba mi carrera de docente en la Universidad de Buenos Aires, y es muy persistente en sus pedidos. Me consta a mí, a Carlos Bianco, a nuestro jefe de gabinete Santiago Cafiero, porque reclama para que Mar del Plata tenga más aperturas", reconoció, en la videoconferencia.

Si bien el presidente dijo que "entiende" la postura del jefe comunal al mismo tiempo pidió prudencia y avanzar "con mucha seriedad" con relación a los permisos que se le conceden a otras actividades económicas para trabajar durante el período de la cuarentena.

"Gracias a Dios Mar del Plata no tiene los casos de otros lugares del país y no está viviendo problemas pero tampoco queremos que los viva después", aseveró, y añadió: "Le pido a los marplatenses que no se enojen con Guillermo; piensen que hay unos cuantos en el Gobierno nacional que estamos mirando toda la película y no fotografías aisladas".

Fernández, una vez más, insistió en que Argentina "está muy lejos de haber pasado el problema de la pandemia" y consideró "nos estamos acercando al pico" de contagios por esta fecha. "Ese ese pico nos exige que inauguremos todos estos hospitales y tal vez otros para darle atención a todos pero también nos exige ser muy prudentes porque el virus está circulando y al virus lo vamos a buscar nosotros, él no nos busca", señaló.

"Por supuesto que celebro estas inauguraciones pero la verdad que celebraría mucho más que nos dejemos de contagiar entre nosotros, que tomemos consciencia del problema que todavía estamos enfrentando, y que todos entiendan que para ser libres hay que vivir, que los muertos no tienen libertad", sentenció el jefe de Estado.

En su discurso, el presidente consideró que "los porteños y bonaerenses son grandes responables de lo que está pasando en el interior del país", al puntualizar sobre la gran aceleración de contagios que se constató en el último tiempo. "Nosotros miramos toda la película, y vemos que hay un foco en el Amba que irradia y contagia al resto del país", alertó.

Alberto Fernández también aprovechó el acto para llevar un mensaje a los bonistas, mientras se transitan días claves por las negociaciones del canje de deuda del país, y aclaró que su Gobierno "no va a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no se puede pagar".

"Espero que este mensaje sirva para todos. Somos muy conscientes de lo que nos pasa, de cuál es nuestra prioridad y de cuál es nuestro interés primero, que es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas y nadie nos va a doblegar en eso", concluyó.

Además de poner en marcha el hospital de emergencia de la ciudad, donde ya hay once pacientes con coronavirus, el presidente hizo lo propio este martes con las unidades sanitarias especiales de Córdoba, Chaco, Santa Fe y el Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro, que se encuentra en La Matanza.