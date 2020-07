Confirman 32 nuevos casos de coronavirus y ya son 392 los infectados en Mar del Plata

Los casos de coronavirus en Mar del Plata volvieron a crecer este martes, con 32 nuevos pacientes infectados con coronavirus y 8 recuperados, con lo cual la cifra de personas con el virus activo llegó a 392.

El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino comunicó que 8 personas están recuperadas y recibieron el alta por protocolo.

De los 8 pacientes recuperados de la enfermedad, uno pertenece al hospital, uno está relacionado con una institución geriátrica, 3 con las empresas pesqueras y 3 con otros nexos epidemiológicos.

La jornada de este martes estuvo marcada por la presencia de funcionarios provinciales como el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la teleconferencia que encabezó el presidente Alberto Fernández para inaugurar los hospitales modulares en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata, con un ida y vuelta con el intendente Guillermo Montenegro.

Los funcionarios provinciales se refirieron a la situación sanitaria de Mar del Plata y admitieron que por el momento los casos, más allá del alto número de infectados, forman parte de brotes que están identificados. No obstante, advirtieron que si crecen los casos comunitarios podría ser necesario dar marcha atrás.

Este martes se dio el debut de los shoppings en Mar del Plata, al menos de Los Gallegos, que decidió abrir sus puertas, mientras que el Paseo Aldrey lo hará el próximo sábado. También comenzaron a trabajar en las últimas horas los locales gastronómicos en horario nocturno, a partir del decreto del intendente que habilita el funcionamiento hasta las 12.

La noticia triste del día fue la muerte de la enfermera de 43 años que se contagió de coronavirus en el sanatorio Houssay. Lo sorprendente del caso fue que luego de estar en grave estado y con asistencia respiratoria, el lunes le habían dado el alta en el Hospital Privado de Comunidad, y este martes ingresó de urgencia al sanatorio Belgrano, donde falleció.

No obstante, la trabajadora no figura en los registros oficiales como fallecida producto de la pandemia, debido a que el lunes había recibido el alta por criterio de laboratorio, por lo cual no puede ser incluida en las estadísticas del Sisa, explicaron fuentes consultadas.

Resumen

Confirmados: 682

Activos: 392

Recuperados: 269

Fallecidos: 22