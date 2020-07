Llegó de Caba y tenía que hacer cuarentena obligatoria pero descubrieron que no estaba en su casa

Personal del Same detectó este jueves que un hombre que debía cumplir con aislamiento social obligatorio por haber estado en una zona con circulación comunitaria de coronavirus no se encontraba en la casa del barrio Don Bosco, tras lo que se dio intervención a la justicia federal y se lo trasladó a un hotel para que realice la cuarentena.

Así lo confirmó a 0223 el titular del Same, Juan Di Mateo, quien precisó que la persona había estado en Ciudad de Buenos Aires e ingresó a Mar del Plata el 22 de junio tras firmar una declaración jurada. “Cuando se lo llamó para controlar su situación rápidamente los agentes se dieron cuenta de que no estaba en su domicilio, por lo que se hicieron presente en el lugar y constataron que había violado la cuarentena obligatoria”, detalló. Incluso, contó que el hombre arribó a la casa a bordo de su auto particular poco después de la llegada de los profesionales de la salud a su casa.

En consecuencia, se ordenó el traslado de la persona al hotel Flamingo, donde se hospedan casos sospechosos de Covid-19, y se dio aviso al Juzgado Federal para que lleve adelante las actuaciones correspondientes por el incumplimiento de la medidas dispuestas en el contexto de pandemia.