Ley de financiamiento: Teresa García le apuntó a Vidal por "poner palos en la rueda"

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, estalló contra los legisladores de Juntos por el Cambio que este jueves rechazaron debatir el proyecto de ley que impulsa el gobierno bonaerense para obtener financiamiento de organismos internacionales y utilizar ese dinero para obras en los municipios.

“La actitud de Juntos por el Cambio en la provincia, como fuerza política, ha sido entorpecer desde el primer día”, recordó la funcionaria provincial en diálogo con 0223 Radio. Y le apuntó directamente a la exgobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal.

“No es casualidad que días antes la exgobernadora haya tenido una videoconferencia con dirigentes y en el día de ayer no se haya votado la ley. Es la segunda vez que pasa. No me quiero exceder en los términos pero claramente ha habido una indicación para que no se vote”, sostuvo García.

La funcionaria provincial recordó que Juntos por el Cambio ya había tenido una postura similar en enero cuando se trató la ley fiscal e impositiva. “Primero, propiciaron un retraso de un mes, porque en el Senado tienen mayoría. Y cuando fue el tratamiento de la ley modificaron su articulado, privilegiando a sectores exportadores cerealeros y a las cableoperadores, lo cual le significó a la provincia 10 mil millones de pérdidas", detalló.

Ahora, el gobierno provincial intentó avanzar en una ley que autoriza al gobierno de Axel Kicillof a endeudarse por 500 millones de dólares con organismos multilaterales de crédito. "Ese dinero está destinado a obras vinculadas a la salud, como saneamiento, agua y cloaca", dijo. También marcó que otra parte de la ley permitía que la devolución del dinero que los intendentes recibieron de la provincia a modo de préstamo para cubrir los salarios de los trabajadores municipales "se postergara en el tiempo".

"Hace 20 días que se está conversando. Cada vez que el gobierno de la provincia hace una propuesta acceden en las charlas a tratar la ley y, como sucedió en enero, ayer volvieron a correr el arco, hicieron otra serie de pedidos inexplicables en este momento", fustigó la ministra de Gobierno.

La funcionaria provincial, que cumple un rol clave en la agenda política del gobierno, planteó que la oposición en todo proceso democrática es parte del gobierno. "Desde la crítica, el acompañamiento, el control", dijo y agregó: "Lo que nunca debe ser la oposición es un lugar desde donde se tiran piedras y se ponen palos en la rueda", advirtió.

Para García, "la maniobra política" que llevó adelante Juntos por el Cambio y que "solo entiende una pequeña porción de la población" que está inmersa en el mundo de la política, "afecta directamente a cada distrito que no va a tener la posiiblidad de financiamiento". "Afecta a la gente y seguramente se tendrán que hacer cargo", dijo.

La ministra de Gobierno planteó que esos fondos que pensaba obtener el gobierno provincial se iban a distribuir de manera equitativa entre todos los municipios del interior sin importar el color político. "Si yo fuera intendente de Cambiemos estaría muy enojada con lo que hicieron los legisladores", dijo.

A su vez, se refirió puntualmente al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a quien calificó como un hombre de diálogo, y planteó: "No sé cuál es la incidencia que tiene sobre los legisladores. Sé que hay muchos intendentes de Cambiemos que le han pedido a los legisladores que acompañen el proyecto. Mar del Plata es un lugar que tiene legisladores. A lo mejor uno puede apelar a ellos y pedirles que piensen en la población de la provincia de Buenos Aires".