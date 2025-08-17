Círculo se quedó con las manos vacías en el final

Círculo recibió un golpazo en Mendoza. Porque tenía el punto en el bolsillo, le permitía para seguir invicto en la Reválida, para sumar otro partido con el arco en cero y para mantenerse en la lucha por la clasificación. Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, un tiro libre desde mitad de cancha, Báez salió mal, le quedó dos veces el rebote a Huracán Las Heras y Joel Lucero selló el 1 a 0 definitivo.

El sabor es amargo por donde se lo mire. Porque si bien no hizo un buen partido en la elaboración, sí supo tener la solidez que viene mostrando y a poco estuvo de aprovechar alguna de las pocas jugadas que tuvo en ataque. Con varias ausencias, el equipo de Diego Cochas se mostró como tal, incomodó al local que estaba necesitado y el plan salía a la perfección

Pero el fútbol tiene estas cosas. Nicolás Báez, tantas veces héroe y responsable de muchos de los puntos conseguidos, buscó un centro largo en el borde del área grande y se encontró con mucha gente, no llegó a la pelota, Tomás López no pudo aprovechar el primer rebote pero le quedó a Joel Lucero y el goleador se llenó el empeine para romper el arco sin arquero y desatar el festejo del "Globo" que, con los tres puntos, se metió en zona de clasificación.

