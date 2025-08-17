Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 17 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este domingo 17 de agosto hay en juego un pozo de más de 4.000 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3296 del Quini 6 de este domingo 17 de agosto pone en juego más de 4.000 millones de pesos, tras entregar el domingo pasado un pozo récord en el festejo de su 37ª aniversario, con 4.000 millones de pesos en premios en el Siempre Sale y una cifra superior en la Revancha. Para este sorteo habrá en juego más de un millón de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 habrá en juego esta noche un premio de más de 1.300 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores el miércoles pasado y el pozo se siguió acumulando para este domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 habrá en juego un pozo de más de 1.700 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el miércoles pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche.

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 pone en juego esta noche un pozo de más de 600 millones de pesos en premios, ya que hubo un ganador con los seis aciertos el domingo pasado y se llevó 2.108.679.804 pesos (la boleta se realizó en la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires).

Además se hará el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, que tuvo en juego el miércoles pasado un pozo de más de 209 millones de pesos (hubo un solo ganador con los seis aciertos, la boleta se realizó en la localidad de Tartagal, en la provincia de Santa Fe) y se entregarán los 105 millones de pesos del Pozo Extra de cada sorteo.