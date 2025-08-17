Y un día...Boca volvió a ganar: cortó su peor racha histórica y se sacó una mochila de encima

Boca ganó bien. Porque en el primer tiempo mostró una de las mejores versiones que se le han visto en el último tiempo. Y no porque haya brilado, sino porque lo anterior era decididamente malo. El equipo de Miguel Ángel Russo tuvo toques, atacó con profundidad, lo abrió con un tanto de Leandro Paredes y desperdició ataques que pudieron ser más peligrosos. En el complemento se replegó, sufrió, y lo sentenció con Zeballos y Velasco para el 3 a 0 final en el "Malvinas Argentinas" de Mendoza.

El "xeneize" impuso condiciones de entrada, mostró un buen juego y sostuvo bien a Sebastián Villa, la principal arma ofensiva de Independiente Rivadavia. Pero necesito de una segunda pelota tras un córner para romper el cero. A los 30 minutos, con un poco de fortuna tras un desvío en el arquero Ezequiel Centurión, Leandro Paredes convirtió el 1 a 0 después de tirar un córner e ir a buscar la pelota en la carambola dentro del área.

Independiente Rivadavia dominó todo el segundo tiempo, con centros desde los dos sectores de las bandas pero tanto los defensores Marco Pellegrino como Lautaro Di Lollo como el arquero Agustín Marchesín estuvieron firmes en el fondo de Boca. Los cambios dieron resultado y dos de los ingresados lo definieron. Exequiel Zeballos recibió una gran asistencia de Alarcón para definir cruzado y Alan Velasco se sacó la "mufa" y completó una buena acción de Giménez para el 3 a 0 final y las lágrimas de desahogo del exIndependiente.

