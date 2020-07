Montenegro: "Todavía falta un poco para que abran los restaurantes"

Luego de la reapertura de las cafeterías que se materializó el último viernes, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, se mostró prudente a la hora de pronunciarse por la futura vuelta del resto de los sectores de la gastronomía y aseguró que "todavía falta un poco para que abran los restaurantes".

El último jueves la comisión de reactivación económica del Concejo Deliberante decidió sectorizar la gastronomía y Montenegro rubricó el permiso precario para su regreso después de más de 100 días. Después de tres jornadas, Montenegro celebró la reapertura de las cafeterías.

"Yo creo que todavía falta un poco para que abran los restaurantes. Estamos haciendo una prueba habilitando las cafeterías con todos los cuidados y protocolos", dijo el jefe comunal en declaraciones formuladas al programa Almorzando con Mirtha Legrand, que se emite por la pantalla de El Trece y en tiempos de pandemia conduce Juana Viale, la nieta de la actríz y presentadora de 93 años.

El responsable del Gobierno local ponderó la situación sanitaria de Mar del Plata, que a la fecha cuenta con nueve casos activos de coronavirus. "Hicimos una cuarentena muy estricta al principio y eso nos permitió avanzar en las excepciones de algunas actividades. Cada vez que sumamos habilitaciones verificamos la situación", explicó.

"No tenemos ningún enfermo internado hace meses. El movimiento que generó la reactivación económica no varió la situación epidemiológica de la ciudad", indicó Montenegro, quien consideró que "hasta que no salga la vacuna, la única solución será la cuarentena, el uso del barbijo y el distanciamiento".

A su vez, el jefe comunal reconoció que, en caso de que surga un rebrote de casos "va a haber que cerrar y dar marcha atrás", aunque destacó que "si seguimos manteniendo esta responsabilidad podemos seguir avanzando" en futuras excepciones. "El marplatense es muy conciente y está permanentemente pensando en el otro", subrayó.

Para finalizar, Montenegro distinguió la decisión de los bloques políticos que integran el Concejo de "trabajar todos juntos en medio de la pandemia" y resaltó que tiene "muy buen diálogo" con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Cada vez que avanzamos lo comunicamos y explicamos por qué. Acá hubo una decisión de toda la ciudad que fue acompañada por todas las fuerzas políticas. Es algo que se ganaron los marplatenses y lo tienen merecido", concluyó.