Terminaron las pericias balísticas y el hijo del contador declarará la próxima semana

A casi tres semanas del tiroteo que terminó con la vida de Juan Gabriel Gómez tras intentar asaltar a un contador que estaba por ingresar a su casa en el barrio Chauvín, este martes terminaron las pericias balísticas y el informe final se le entregará al fiscal Fernando Castro en las próximas horas. Con este trámite resuelto, se fijaría para la próxima semana la declaración del joven de 28 años que ese mediodía disparó once veces su pistola calibre .380.

Según las fuentes consultadas por 0223 en el informe se destaca el hallazgo de una esquirla en el marco de una ventana que corresponde al calibre del arma que el delincuente tenía en su poder cuando intentó asaltar al contador. La aparición de ese resto confirmaría el planteo defensista de que el ladrón accionó el arma secuestrada al menos en una oportunidad y que lo hizo desde el piso, por lo que Chifflet siguió disparando porque la amenaza no cesaba.

“La pericia secuencial confirmaría que Gómez tira desde el piso en dirección al contador, que ese proyectil da en el marco de una ventana y que era calibre .45”, indicaron las fuentes para las que el Ministerio Público Fiscal seguirá aguardando las restantes para tener todo el contexto pericial.

La defensa de Chifflet a cargo del ex juez Aldo Carnevale confirmó que aún no hay fecha prevista para que el joven imputado de homicidio agravado declare en Tribunales, pero consideran que la medida se hará efectiva la próxima semana. Desde un comienzo aseguraron que lo sucedido se enmarca en la legítima defensa ya que no hubo una respuesta desproporcionada a la agresión.

“Es una legítima defensa de un tercero, en este caso su padre, porque se responde a la agresión inicial del delincuente y un elemento a tener en cuenta para esa causal de justificación es la agresión ilegitima no provocada y la racionalidad en el medio empleada para repelerla”, aseguró en su momento.