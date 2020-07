El hijo del contador que mató al ladrón va a declarar el viernes

Con los informes periciales solicitados y poco más de un mes después del tiroteo que terminó con un delincuente muerto en el barrio Chauvín, el fiscal Fernando Castro escuchará por primera vez la versión del joven de 28 años que disparó once veces y que mató al sujeto que quiso asaltar a su padre.

Fuentes judiciales le confirmaron a 0223 que el hijo del contador se presentará durante la mañana del viernes ante el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 1 y que dará su versión de los hechos que ocurrieron esa mañana. El imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego estará acompañado por su defensor Aldo Carnevale para quien el hecho se enmarca en un acto de legítima defensa.

Las pericias balísticas confirmaron que en el lugar se accionaron tanto el arma que tenía Santiago Chifflet y la que portaba Juan Gabriel Gómez. Esa confirmación y el hallazgo de un resto de proyectil del arma disparada por el delincuente en el marco de una ventana abona el planteo defensista de la legítima defensa. “Era un delincuente avezado con muchos antecedentes mientras que mi asistido no tenía experiencia en el uso del arma y en el video que se conoció se nota claramente que efectuó los disparos como una personas que carece de esos conocimientos”, sostuvo en su momento Carnevale.

El ex integrante del Tribunal Oral en lo Criminal 1 una vez que se empieza a disparar no cesa el accionar hasta que terminar el movimiento de agresión o la amenaza. “El ladrón iba girando con el arma en su mano, no la soltó nunca y eso significaba una agresión constante”, dijo.

En el mismo sentido sostiene que su defendido respondió a la agresión inicial del delincuente y un elemento a tener en cuenta para esa causal de justificación es la agresión ilegitima no provocada y la racionalidad en el medio empleada para repelerla”.

Si bien pasó más de un mes desde el hecho, en este caso el fiscal Fernando Castro no tiene plazos perentorios porque en ningún momento se tomó una medida restrictiva de la libertad del imputado.