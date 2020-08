El acusado de encubrir la muerte de Lucía Pérez murió hace cuarenta días

De los tres imputados en el juicio por la muerte de Lucía Pérez fue el único que había tenido arresto domiciliario antes del debate y fue absuelto cuando el Tribunal Oral en lo Criminal 1 sostuvo que no podía probarse el abuso sexual ni el homicidio y por lo tanto no había existido un encubrimiento agravado. Alejandro Maciel no llegó a enterarse de la revocación del fallo porque falleció, en libertad, hace unas semanas.

La muerte de Maciel fue producto de un cáncer de pulmón fulminante según confiaron fuentes judiciales a 0223. El hombre de 62 años seguía viviendo en Mar del Plata.

Maciel fue aprehendido en Santa Clara del Mar días después de la detención de Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Desde un comienzo tuvo la imputación más leve de los tres imputado y tras diez meses de detención se le otorgó la internación en una comunidad de régimen abierto.

Cuando los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal 1 resolvieron echar por tierra la hipótesis del abuso sexual y el femicidio, desapareció la figura de encubrimiento agravado reprochada a Maciel, por lo que fue absuelto. La resolución de la Sala IV de Casación ordenó la realización de un nuevo juicio que tendrá, si queda firme, solamente a Farías y Offidani como imputado.