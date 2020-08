El padre Hernán a los anticuarentena: “Hay que cuidar al otro, no todos la pueden llevar fácil”

Tras estar una semana internado en el Hospital Privado de Comunidad por complicaciones respiratorias producto del coronavirus, el padre Hernán David habló con 0223 Radio sobre cuáles fueron los síntomas de la enfermedad y pidió a aquellos marplatenses que no creen en la cuarentena, a respetar las medidas sanitarias “para cuidar al otro”.

“Estuve con neumonía en los primeros días en la parroquia y al no bajarme la fiebre, desde el servicio municipal decidieron llevarme al Cema y luego de una placa, decidieron internarme en el HPC, por la obra social que tenemos los curas. Ahora estoy bien, medio afónico, algo cansado, medio flojo y con mucho dolor de espaldas. Perdí unos kilos que mal no me han venido”, contó con algo de humor, el también vicepresidente de Cáritas.

Este martes, a exactamente 15 días de que del primer hisopado que le dio positivo, este miércoles otro test le dio negativo.

De las experiencias que le deja la enfermedad, el religioso contó que, a pesar de no tener comorbilidades, cómo si por ejemplo sufría “Trini”, la mujer del cocinero de la parroquia que murió por el coronavirus, tuvo pulmonía y requirió de asistencia mecánica respiratoria.

Consultado acerca de la posición de “anticuarentena” que toma mucha gente, que circula por las calles sin barbijo, el padre Hernán dijo: “Tenemos que ser conscientes y cuidar sobre todo a la factores de riesgo. Hay que cuidarse y cuidar a los demás. Por ahí en mi caso, no tuve temor a mi salud, pero preocupa el entorno, la gran preocupación es cuidar al otro, no todos la pueden llevar fácil”.

Por otra parte, valoró el esfuerzo diario de los Comités Barriales de Emergencia, que realizan “un trabajo comunitario muy lindo en los barrios, que muestra el tejido comunitario y la unión en los barrios. Sin duda que es una de las cosas más buenas que me deja esta pandemia”, concluyó el párroco de Santa Rita.

