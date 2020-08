Salas de escape en alerta: "No queremos que la pandemia acabe con nuestros sueños"

A más de 150 días del comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, aún hay sectores que no han podido reactivarse, tal es el caso de las salas destinadas a la recreación.

Emiliano Espósito, propietario del Escape Room “Espíritu Fugitivo” aseguró que la situación es crítica. Según manifestó, a la fecha la empresa tiene una deuda que promedia los 600 mil pesos entre gastos de alquileres, expensas y otros gastos.

“Mucho hemos puesto durante la cuarentena pero ya no tenemos más porque nos agarró la pandemia expandiéndonos y eso nos llevó mucha inversión”, relató.

Hoy en día los propietarios que les alquilan los locales no pueden seguir apoyándolos. Según dijeron, no es falta de voluntad, sino que también necesitan ese ingreso. Es por ello que necesitan reabrir sus puertas cuanto antes para no verse obligados a cerrar.

“Hace 2 años apostamos a Mar del Plata, y no queremos que la pandemia acabe con nuestros sueños. En caso de cerrar las puertas 25 personas aproximadamente van a quedar sin trabajo, entre ellos se encuentran muchos gremios que son los constructores de las salas y de su mantenimiento, y aquellos que trabajan a diario en nuestros dos locales” dijo Emiliano Espósito.

Hace 4 meses que presentaron el protocolo, el mismo fue visto con agrado por el Secretario de Producción de General Pueyrredón, pero desde ese día no han tenido respuestas positivas. El contacto con otros funcionarios fue con el mismo resultado.

En Capital Federal el protocolo fue presentado y aprobado para volver a la actividad en fase 3, por eso, los propietarios de las salas escapistas no entienden cómo estando en fase 4, en Mar del Plata aún no los habilitan. “Tenemos un local de más de 700m2 y no nos dejan meter 4 personas de un mismo núcleo familiar, cuando locales de 200m2 meten 50 personas o más de diferentes familias. Es algo totalmente irracional e injusto”, dijo.

“Creemos que cuando tratan nuestro caso nos involucran con los salones de eventos, porque así estamos habilitados ya que nuestro rubro no tiene categoría en la ciudad, pero la realidad sanitaria es completamente diferente, de hecho queda demostrado en el protocolo. No queremos terminar como tantos de nuestra generación que se van a Europa a trabajar” dijo.

Por último, Espósito señalo que está a la espera de una respuesta “Fuimos siempre respetuosos y nos mostramos a entera disposición pero parece que eso no alcanza" concluyó.