Se incendió un auto en el barrio Zacagnini: buscan a los dueños

Un automóvil estacionado en el barrio Zacagnini sufrió importantes daños tras sufrir un incendio por razones que no fueron establecidas. El rápido accionar de los bomberos evitó que las llamas afectaran otros vehículos estacionados en el lugar.

Personal del Comando de Patrullas Norte observó en inmediaciones de las calles Artigas y Zacagnini que un Renault Fluence se prendía fuego y dieron aviso al cuartel Caisamar que rápidamente se hizo presente con una dotación que logró sofocar las llamas.

El rodado no tenía patente colocada y en la zona no pudieron ubicar a su dueño por lo que las actuaciones por incendio de vehículo dejado en la vía pública fueron remitidas a la comisaría séptima. El origen de las llamas no fue establecido.