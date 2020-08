Proponen extender el congelamiento de las cuotas de los créditos UVA

El próximo 30 de septiembre vence el plazo estableció el Gobierno de la Nación para el congelamiento del valor de las cuotas de los créditos UVA a raíz de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Atados a la indexación y sin una solución de fondo, los propios deudores piden extender la medida.

"Nuestra situación es muy preocupante. En octubre, una vez que finalice el descongelamiento de estos créditos, van a venir todos los aumentos de golpe", aseguró Javier Ferrá, uno de los referentes entre los deudores de Mar del Plata. El tomador del crédito destacó que el aumento hoy está retenido, pero una vez que se desactive la medida "la situación de las familias se va a complicar mucho". "Sabemos que nos queda poco tiempo", reconoció.

María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, recibió a un grupo de deudores oriundos de Capital Federal y escuchó los reclamos de los damnificados, que le pleantearon a la funcionaria el anhelo de extender los plazos del congelamiento, en caso de que para octubre no exista una solución.

De todas formas, Ferrá aclaró que no avanzaron en "nada concreto", aunque destacó la predisposición de la ministra nacional. "Ella se empapó un poco más de la problemática y nos pidió que le acerquemos información y algún tipo de plan o ideas para el próximo encuentro a ver si hay una salida", explicó. Dentro de dos semanas, los deudores y Bielsa se volverán a reunir para avanzar en las gestiones.

Pese a la propuesta, Ferrá lamentó que, por el momento, no haya una vía posible para terminar con el aumento sostenido de las cuotas y de la deuda. Por el momento, la posibilidad más concreta que se barajó es cambiar el índice de actualización de inflación por el coeficiente de variación salarial. "Esto nos daría un daría un alivio a los que estamos desfasados con nuestros ingresos a recuperar un poco el poder adquisitivo para que las familias puedan hacer frente a la hipoteca", puntualizó.

Para contextualizar, por caso, Ferrá indicó que sacó un crédito en diciembre de 2017. En dos años y medio, la cuota subió de siete mil a 17 mil pesos, mientras que la deuda saltó de un millón a tres millones. "No quiero ni pensar a cuánto se me va a disparar en octubre si no llegamos a una solución", razonó al finalizar.

Se estima que en Mar del Plata, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de cuotas, más de 30 mil familias llevaron el reclamo a la Justicia. Incluso, algunas decidieron poner a la venta los bienes adquiridos a través del crédito.