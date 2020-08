Espera un trasplante bipulmonar y pide que le autoricen una medicación

Matías tiene 24 años, padece Fibrosis Quística y en febrero de 2019 ingresó en lista de espera del Incucai por un trasplante bipulmonar con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Mientras espera el trasplante, el joven inició un tratamiento con una droga que solo se consigue en Estados Unidos, pero está cerca de terminarse su provisión y espera que Ioma le realice una nueva provisión.

Después de probar muchos tratamientos, el médico que lo atiende en la Clínica Colón le recomendó comenzar un tratamiento con Trikafta, un medicamento importado que mejoraría su capacidad pulmonar hasta que llegue un donante y puedan realizar la intervención quirúrgica. La triple terapia Trikafta (elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor) tiene el potencial de conducir a "mejoras transformadoras en la vida de las personas con fibrosis quística", según le indicó el profesional.

Luego de realizar diversos trámites en Ioma y presentar un recurso de amparo en abril, la familia de Matías logró que la Obra Social le autorice la medicación y el 10 julio le hizo entrega 2 envases de dicha medicación equivalentes a 56 días de tratamiento. Según relató Sandra Quiroz, madre de Matías a 0223, a los pocos día de comenzar el tratamiento la capacidad pulmonar del joven aumentó en un 20% y el médico le recomendó abandonar el tratamiento antibiótico que estaba llevando en paralelo.

El 23 de julio la familia volvió a presentar la documentación pertinente a la obra social para que se le entregue una nueva partida de medicamentos y no cortar el tratamiento del joven, pero aún no se lo entregaron y a Matías solo le quedan medicamentos para los próximos siete días.

“Las chicas de Ioma me atienden siempre que voy, pero la respuesta es la misma. La licitación está aprobada desde el 30 de julio, pero desde La Plata no envían el medicamento”, dice Sandra angustiada al tiempo que agrega que ya no encuentra otra vía de reclamo que no sea la mediática para intentar lograr que Matías no interrumpa su tratamiento médico.

“Ver cómo mejoró Mati es este poco tiempo gracias a esa medicación y pensar que puede volver para atrás porque no podemos comprar ese medicamento que es carísimo es muy triste”, concluye la mujer.

Consultados sobre el caso, desde Ioma aclararon que el caso se trata directamente desde la presidencia por el alto costo que tiene este medicamento (ronda los 13 millones de pesos mensuales). En ese sentido plantearon además que también hay dificultades para conseguirla porque un laboratorio en Estados Unidos es el único que la produce en todo el mundo, lo cual también genera dificultades para su importación.

Días atrás se conoció el caso de una chica cordobesa que atraviesa por una situación similar. Y del mismo modo que la familia de Matías debieron recurrir a la justicia para que la obra social de la provincia de Córdoba le provea el medicamento. En esa ocasión se supo que el remedio no cuenta con la autorización de la Anmat, no obstante la Justicia suele autorizar su importación, aunque el trámite de importación debe realizarlo el particular.