Choferes vuelven a manifestarse frente a la UTA por atrasos salariales

Choferes que cumplen funciones en el servicio de media distancia encabezan este jueves por la tarde una manifestación frente a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para visibilizar y exigir respuestas ante los atrasos salariales que acusan desde julio.

Al no observar avances en las gestiones con las autoridades gubernamentales para que se reviertan los incumplimientos, los trabajadores de la línea 221 y Costa Azul terminal se movilizaron para llevar adelante una protesta con corte de calle en Belgrano al 4500, donde se ubica la sede sindical, para insistir con su necesidad por el delicado contexto económico que los atraviesa.

Gustavo, uno de los choferes presentes, dijo que la manfiestación se gestó por las dilaciones que se acusan por parte de la cúpula sindical. "Todos los días venimos pero nos dicen que vengamos mañana y después pasado y la gente un día se cansó", señaló, en diálogo con 0223.

"Nos dijeron que iba a aparecer la plata para el próximo martes pero nosotros no podemos esperar más- Hay compañeros que no le pueden decir a sus familias de esperar porque ya no tienen para comer. Nosotros no nos vamos a ir de acá sin la plata", amenazó el trabajador.

Referentes de la UTA comprendieron el reclamo de los empleados ya que reconocieron que "la crisis no los deja trabajar hace cinco meses y están cobrando fuera de término" y ratificaron que para la próxima semana llegarían los fondos que permitan saldar algunas deudas.

"El Subsecretario de Transporte bonaerense Alejo Supply nos confirmó que para la semana entrante van a estar los ATP. Ya está todo gestionado", confirmaron desde la comisión directiva del sindicato, ante la consulta de este medio por el estado de situación de gestión del reclamo.

A su vez, los dirigentes consultados confiaron que se enviaría otra asistencia a través de un fondo compensador que permita finalizar los haberes que se adeudan desde julio y agosto.

La actividad de este sector, que genera unos 5.000 puestos de trabajo en forma indirecta, lleva más de 150 días de parálisis total y, según estimaciones de la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia (Celadi), pierde unos 100 millones de pesos por día.

La crisis se había atenuado parcialmente en agosto gracias a las ayudas del Estado, que incluyeron ATP, IFE y créditos blandos para pagar salarios hasta que vuelva la actividad y un subsidio directo de 500 millones de pesos a las empresas.