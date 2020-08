Martínez recordó a "Pepé" Santoro y no descarta una vuelta a Independiente

El arquero Emiliano Martínez, quien se consagró campeón de FA Cup el sábado pasado con Arsenal de Inglaterra, no descartó su regreso a Independiente, el club en el que se inició como futbolista. "Nunca voy a descartar volver a Independiente. Me dio una base, pero hoy en Europa no te puedo decir que sí, mi carrera está en ascenso", indicó Martínez en diálogo con radio La Red.

"Si vuelvo, tengo que marcar la diferencia, no puedo hacerlo a los 35 años", agregó el arquero del club londinense.

Martínez, de 27 años, recordó a Pepé Santoro, uno de los ídolos del "Rojo", quien lo aconsejó en sus primeros pasos como futbolista. "Pepé Santoro es como una madre que te enseña a caminar. Aprendí mucho con él en Independiente. Se fijó en mi después de una prueba y pidió que me quede en el club", dijo.