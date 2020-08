Abuelas de Plaza de Mayo: "No habría otro golpe porque la gente saldría a la calle"

El expresidente Eduardo Duhalde afirma en la televisión, con extraña convicción, que “no habrá elecciones” en el 2021 y que la crisis desembocará en un “golpe de estado” y “guerra civil”. Frente al televisor, Carmen Ledda Barreiro, titular de Abuelas de Plaza de Mayo Mar del Plata, no sale de su asombro. Su enojo no le impide analizar esa posibilidad, luego que ella fuera una de las víctimas de la dictadura militar. Tampoco, la de trazar un paralelismo con las marchas opositoras y anti-cuarentena.

**************************************

Al igual que otras Abuelas, la historia de Ledda es triste: el 22 de diciembre de 1976 su hija, Silvia Muñoz, embarazada de un varón y su esposo, Gastón Larrieu, fueron secuestrados y desaparecidos.

Cómo si no era suficiente tanto dolor y sabiendo además que su hijo mayor Alberto estaba detenido en Mendoza -estuvo 7 años encarcelado- entre enero y abril de 1978, Ledda fue secuestrada y torturada junto a su marido en “La Cueva”, un Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionaba en la Base Aérea Mar del Plata. Tiempo después, supo que su hija dio a luz en un centro clandestino y estuvo detenida en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en el CCD "Pozo de Arana", en la Comisaría 5°, el "Pozo de Banfield" y posiblemente "La Cacha". Hasta el día, los tres se encuentran desaparecidos.

"La Cueva" se encuentra dentro del predio de la Base Aérea Mar del Plata. (Foto:0223)

****************************

Las palabras irresponsables de Duhalde todavía retumban en los oídos de Ledda, que aún no puede creer que no hayan cosechado mayor repudio. "Yo todavía sigo buscando a mí hija y mí nieto y este tipo dice lo que dice", sostuvo a 0223 la integrante de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió a la justicia que intervenga ante este tipo de declaraciones, que las relacionó ideológicamente con las protestas opositoras anti-cuarentena, que se hacen en medio de una pandemia que hasta el momento, se ha cobrado más de 8.000 muertos en el país y más de 800.000 en el mundo.

“No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre ha llegado a ser presidente y desde su adolescencia fue militante del peronismo. No es alguien de mi gusto y si bien debe tener algo de poder, no es el hombre que era hace 20 años. Pero no es un tarado que no sabe lo que dice. Sabe bien lo que dice y lo dijo con mucha seguridad y eso me preocupa”, advirtió.

“En medio de este panorama terrible por el coronavirus, desde todo punto de vista, viene este tipo a decir que puede haber un golpe de estado y que puede correr sangre, que no es la suya sino del pueblo, que bastante sangre ha derramado. Es absolutamente escalofriante y es algo que tendría que intervenir la justicia”, remarcó.

Para Ledda, todavía no ha pasado mucho tiempo del sangriento Golpe de Estado, para que se banalicen declaraciones de ese tenor. “Todavía las abuelas estamos buscando a nuestros nietos y nietas. Yo todavía no sé dónde tiraron a mi hija, no sé dónde está mi nieto. Dijo esas cosas cuando todavía hay heridas que aún no han cerrado, porque nosotras no nos morimos, todavía estamos vivas”, exclamó.

“Los que van a la plaza a protestar, piensan como Duhalde”

Para la referente de la organización de derechos humanos, lo que dijo el presidente que gobernó la Argentina durante dos años tras la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001, va en sintonía con los argumentos de los opositores anti-cuarentena.

“Los que ahora van a la plaza a protestar, piensan cosas como Duhalde. Hacen concentraciones en la calle y dicen que no hay `libertad´, de una manera tan estúpida, porque simplemente ellos los están dejando expresarse. Los están dejando pedir a gritos `libertad' pero no tienen a ningún miembro de las fuerzas armadas enfrente que se los impida. A pesar que hay una pandemia, algo tan terrorífico que no se sabe cuándo ni cómo va a terminar”, aseveró.

Por último, con la lucidez y experiencia de lucha que le dan sus 84 años, dijo: “Yo creo que no podría haber otro golpe, porque no es el mismo pueblo. Nosotros hemos recorrido varias ciudades, dando charlas. La gente no es igual que antes. No pueden venir militares y cometer las mismas atrocidades que hicieron. De llevar a gente a punta de pistola. A diferencia de otros países de la región, el pueblo argentino no lo permitiría y saldría a la calle”.