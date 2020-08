Por qué se desató el brote de coronavirus en la Clínica Mitre

No se descarta que haya más contagios en la institución de Luro al 4600. Foto: 0223.

Una enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende que contrajo coronavirus habría sido la que provocó la diseminación de la enfermedad dentro del equipo de trabajo de la Clínica Mitre, que en las últimas horas se transformó en otro epicentro de los brotes que castigan a Mar del Plata desde principios de julio.

El dato se lo confirmó a 0223 Fernando Herrera, apoderado del establecimiento de salud, quien aseguró que después de avanzar con una revisión de los sistemas de control se pudo determinar el nexo epidemiológico que da cuenta del origen de los contagios que, hasta el momento, afectan a 9 trabajadores, entre médicos, enfermeros, mucamas y personal administrativo.

"Pudimos determinar que el origen de la línea epidemiológica fue con una enfermera que venía del Higa y a partir de ahí diseminó el contagio dentro del equipo de trabajo por fallas de los protocolos laborales. Lo positivo es que no tenemos contagios hacia terceras personas; el sistema de contagios lo tenemos intramuro", garantizó el abogado.

El caso "0" dentro de la Clínica Mitre se constató a fines de la semana pasada y, desde entonces, se tomaron diferentes medidas para evitar una mayor expansión del brote: Herrera ratificó que un tercio de todo el personal permanece aislado de manera preventiva. "Tomamos también todas las previsiones para reducir el ingreso de pacientes y este jueves estamos tomando nuevo personal para tratar de normalizar el sistema", agregó.

El apoderado de la institución sanatorial consideró que, al tener "identificada" la filtración del Covid-19, está "controlada" la situación por estas horas. "No hay ninguna persona que hubiera estado al frente de nuestro trabajo que dio hisopado positivo, sino que está dando dentro del equipo que ya mandamos a reserva", remarcó.

En este marco, el letrado hizo énfasis en que el "pluriempleo" de sus trabajadores no fue la única razón que derivó en el brote sino en el incumplimiento de los protocolos sanitarios que se sugieren por el contexto de la pandemia dentro de las "relaciones sociales laborales" del personal. "Esto no solo lo tenemos identificado sino que lo tenemos filmado", reveló.

"Las fallas no se dieron en la atención a los pacientes sino entre las relaciones de los mismos compañeros. Hay que ser sincero con esto; no se puede esconder nada", afirmó, y reconoció: "Uno trata de ser precavido pero no podemos decir que los protocolos funcionaron correctamente porque el nivel de contagio está siendo importante".

A su vez, Herrera remarcó la predisposición que tuvo la clínica para brindar colaboración frente a la emergencia sanitaria. "Somos unas de las pocas instituciones que recibimos pacientes con Covid-19; hay algunas que no están recibiendo. Pero nosotros desde el primer momento que estamos dispuestos a través de compras respiradores y poniendo la mitad de las camas para controlar Covid-19 pero estas cosas sabemos que pueden suceder", concluyó.

Los contagios confirmados dentro del establecimiento de Luro al 4600 se produjeron en un médico, una instrumentadora, tres enfermeras, un camillero, dos mucamas y un empleado del área administrativa.

Con el reciente brote, la Mitre se sumó a las clínicas 25 de Mayo, Colón, Pueyrredon, de Fracturas, del Niño y la Madre y la Clínica Psicopática del Mar de Punta Mogotes en donde ya se detectó la presencia de la enfermedad en algunos de sus trabajadores.

A ellos se agregan los casos que se registraron dentro del sanatorio Bernardo Houssay, el Hospital Español, el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende y el Materno Infantil.

Desde el inicio de la pandemia, General Pueyrredon cuenta con 986 casos confirmados, de los cuales 421 permanecen activos, 532 están recuperados y 36 han fallecido.