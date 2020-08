Tribunales seguirá abierto más allá del pedido de trabajadores judiciales

Horas después de la confirmación del primer caso de Coronavirus en Tribunales tras el hisopado positivo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma y más allá del aislamiento preventivo de todo el personal que se desempeña en las dependencias del segundo piso, se confirmó que no se cerrará Tribunales como había solicitado la Asociación Judicial Bonaerense.

Más allá que desde la superintendencia a cargo del Presidente de la Cámara Penal Raúl Paolini no se brindaron declaraciones, las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que se tomó la decisión de no cerrar la actividad en el edificio de Brown y Tucumán ya que llevaron adelante las tareas de desinfección y las profundizaron cuando aún no se había confirmado el caso positivo.

“Independientemente de los elementos de limpieza que envió la Suprema Corte se entregaron más kits de limpieza al personal de maestranza y se colocaron dispenser de alcohol en gel en todos los pisos”, señalaron.

El martes pasado, antes de la confirmación del caso, la AJB había solicitado el cierre y desinfección del edificio y desde la Cámara les informaron que esa medida ya se había llevado adelante. Este jueves luego de la confirmación, las autoridades señalaron que mantendrán las tareas de limpieza y el aislamiento preventivo del personal que trabaja en el segundo piso en la fiscalía de Estupefacientes, la Unidad Fiscal de Instrucción 1 y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones.

De acuerdo a la cantidad de personal existente algunas dependencias trabajan desde el comienzo de la pandemia con un esquema similar al de la fiscalía de Estupefacientes: división en dos grupos y alternancia para concurrir al lugar de trabajo. Más allá de esa modalidad, todos los empleados y funcionarios que realizaban tareas en el segundo piso se encuentran en aislamiento preventivo.