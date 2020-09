Por la pandemia, propondrán que la temporada comience en febrero y termine en abril

Los centenares de casos diarios de coronavirus no parecen tener freno y preocupa cada vez más su impacto en Mar del Plata. La principal alarma se enciende en el sector comercial, que, entre tanta crisis e incertidumbre, trata de encontrar aire para pensar iniciativas a futuro y una de ellas es la posibilidad de que la temporada de verano se postergue un mes.

¿Por qué comenzar en febrero y no enero? Porque los comerciantes temen que los contagios de Covid-19 todavía atosiguen con fuerza a "La Feliz" en el comienzo del 2021, a partir de los primeros pronósticos que trazan los sanitaristas en base al caótico escenario que se vive desde fines de agosto. "Es una alternativa que evaluamos porque si no hay temporada en Mar del Plata la situación va a ser caótica para muchísimas empresas que no van a poder subsistir", sostuvo Eduardo Mayer, titular de la Cámara de la Recreación.

El bosquejo de la idea ya se discutió entre las empresas del sector y de otros rubros, como la hotelería y la gastronomía, y la intención es llevarla al Gobierno de Alberto Fernández para que brinde definiciones sobre una medida que sería inédita para la historia más reciente de la ciudad. "Esto se debe manejar a nivel nacional, pero es una idea que ponemos sobre la mesa y a lo mejor eso nos beneficia", aclaró el responsable de la institución, en declaraciones a 0223 Radio.

Hay que dimensionar el impacto que tendría la postergación de la temporada: una decisión así, también obligaría, en base a lo que plantean los comerciantes marplatenses, que se retrase también un mes la feria judicial, las vacaciones de los empleados que se desempeñan en la administración pública y el inicio del ciclo lectivo.

"La temporada sería febrero, marzo y abril y si podemos correr las clases para el primero de abril sería positivo porque pensamos que para esa fecha ya va a estar la vacuna para distribuir entre los chicos. No creo que eso esté para el verano", justificó Mayer, quien advirtió: "No sé cómo va a ser la temporada porque hoy tenemos números muy preocupantes y se dice que no es el pico. Quizás, cuando baje la curva, sea en el medio de la temporada. Son cosas que ni los gobernantes saben".

Más allá de la viabilidad de la idea, Mayer reclamó al Gobierno que disponga una mesa de trabajo para tratar de proyectar "lo que va a pasar en el verano". "En este momento todo el mundo está pensando en la actualidad diaria y todos trabajando viendo cómo podemos solucionar los números que tenemos pero también hay que tener una mesa de trabajo de gente que no solo esté pensando en lo que pasa", sostuvo.

El referente de la cámara insistió en el difícil presente del sector comercial y reiteró que la facturación es "cero" en los últimos meses. "Toda la actividad estuvo mal. Y la parte comercial es sumamente importante para la ciudad y trabaja con el turismo. Cuando la ciudad desborda de gente, es el momento en donde todo el mundo trabaja y se gana la plata. Es otra ciudad. El turismo es una de las cosas más importantes que tiene por el derrame que genera en todas las clases. Todos recibimos algo del turismo y si no lo tenemos, se va a notar muchísimo", concluyó.