13S: otro banderazo en Mar del Plata contra la reforma judicial y el Gobierno

Cientos de personas se manifestaron este domingo en Mar del Plata con un nuevo banderazo y bocinazo en contra de las principales políticas impulsadas por el Gobierno de la Nación, además de las restricciones que pesan a seis meses del inicio de la pandemia de coronavirus.

La convocatoria surgió por redes sociales bajo la consigna #13STodosALas Calles y en Mar del Plata tuvo como epicentro el Monumento al General José de San Martín, ubicado en Avenida Luro y Mitre, donde un cientos de personas se concentraron con banderas de Argentina y carteles para expresar su repudio principalmente a la reforma judicial que impulsa el Gobierno de la Nación y sus dirigentes.

Carlos, uno de los manifestantes, acudió a la protesta a partir de su disconformidad con el proyecto de reforma judicial, que ya tuvo sus primeros avances luego de que fuera aprobado a fines de agosto por la Cámara de Senadores de la Nación, y el Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que anunció el presidente el jueves pasado que le quita recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se los transfiere a la Provincia.

"Estamos en contra de lo que hace el Gobierno. Amén del cierre que fue muy prematuro, la gente está cansada y no cree más en el encierro", analizó sobre la administración de la cuarentena, que alertó que "lo único que hace es fundir a todas las empresas del país".

"Eligieron un método que evidentemente no era el adecuado. El país ya venía de atrás y podríamos haber aprendido de los primeros que la padecieron. La elección fue mala y después no hubo una corrección. El Gobierno se enamoró de la cuarentena y no sabe qué hacer", agregó Carlos, otro manifestante, cuyos dos hijos tienen la decisión de abandonar el país y radicarse en España por la coyuntura socioeconómica.

"Estamos acá porque pedimos libertad, justicia y no a la reforma K", explicó una de las mujeres presentes, que pidió que "la gente tenga su propia responsabilidad en la cuarentena" y apuntó también contra el intendente Guillermo Montenegro.

"Que el intendente abra la ciudad. Está muy alineado con Axel Kicillof, le tiene miedo. Que avance con las aperturas. Montenegro le está dando mucha bola al gobernador que no sabe un pomo. Esto es estado policíaco, no se puede salir a la calle", cuestionó en diálogo con 0223.

La protesta se dio después de que el ex presidente Mauricio Macri rompiera el silencio en una columna que publicó en el diario La Nación, en la que acusó al Gobierno de "desplegar un ataque sistemático y permanente" a la Constitución, además de considerar como "dolorosa y delicada” las circunstancias que atraviesa el país.

El reclamo, con epidentro en el Obelisco porteño, también se sintió en distintos puntos del país como La Plata, Bariloche, Córdoba y Rosario.