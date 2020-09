This is Paris: el muevo documental sobre la vida de Paris Hilton

Paris Hilton, la empresaria e “it girl” estadounidense, presentó su documental donde muestra el lado oscuro de su aparente vida perfecta. A lo largo de su vida lidio con diferentes problemas y ahora decidió hacerlos públicos en “This is Paris”.

La pionera de las “influencers”, logró mostrarse de una manera más real y contar sus momentos más difíciles en su vida como el abuso sufrido en su colegio, su video sexual, la maternidad y los problemas de confianza que tiene.

En This is Paris revela que todo comenzó cuando cursaba la secundaria en Nueva York. Afirma que se volvió “la reina de la noche” y con ella adicta a la vida nocturna y a sus excesos, entonces sus padres decidieron castigarla, primero encerrándola en su habitación y quitándole el teléfono, pero al no conseguir resultados, decidieron enviarla a internados.

"Desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir, tenía gente gritándome en la cara. Era una tortura continua", aseguró Paris durante una charla con la revista People. "La gente que trabajaba allí nos decía cosas terribles. Constantemente te hacían sentir mal sobre vos mismo, te hacían bullying. Creo que su meta era quebrarnos. También eran físicamente abusivos, nos pegaban y nos estrangulaban. Querían instalar miedo entre los chicos para que estuviéramos demasiado asustados como para desobedecerlos".

Sus padres no sabían nada de lo que ocurría allí, y se enteraron recién durante la filmación de la película. "Sé que nunca antes hablamos de esto, pero ellos eran abusivos, de muchas maneras. Yo no podía contarles porque cada vez que lo intentaba, me castigaban", le revela a su madre, Kathy. "Vos sabés que de haberlo sabido, papá y yo hubiésemos ido a buscarte en un segundo", le responde su progenitora, afligida por lo que tuvo que pasar su hija.

Los problemas de confianza vienen de la mano con sus malas experiencias con sus parejas. En 2003 se filtró un video sexual con su ex novio Rick Salomon. Era su primera relación y cuenta que Rick la convenció para hacerlo y luego lo difundió sin su consentimiento generado que se haga viral y todos se rieran de Paris.

En el documental también habla de sus ganas de ser madre y de primero tener una hija mujer. "Solo no quiero perder la oportunidad de algún día vivir eso, razón por la cual congelé óvulos", reveló.

Sin dudas en "This is Paris" podemos conocer el lado mas humano de la empresaria, acercándola a nuestra cotidianidad.