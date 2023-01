La famosa que coquetea con Mauro Icardi y le pone corazoncitos a sus posteos

Mauro Icardi está soltero. Aunque él mismo lo niega, buscando que Wanda Nara vuelva a vivir en familia en Turquía junto a sus cinco hijos, la mediática asegura que desde octubre se encuentra separada del futbolista del Galatasaray y hace vida de soltera. Ahora parece que Icardi también. O al menos esas señales quedan en su cuenta de Instagram, que usa para darles like a otra mujeres y hasta para coquetear con una famosa internacional: nada menos que Paris Hilton.

Solo en Turquía desde hace dos meses, cuando Wanda decidió que ya no había vuelta atrás al volver de una pequeña y solitaria luna de miel en las Islas Maldivas con su esposo y le cerró la puerta a una posible reconciliación, Icardi ve cómo se esfuman las posibilidades de retomar la pareja con la rubia, que sigue en nuestro país y podría cerrar la conducción de "MasterChef", lo que la mantendría en estas tierras al menos unos cuantos meses más.

Tal vez rendido a la decisión de su exesposa, o para darle algo de celos, Mauro en los últimos días se muestra activo en las redes sociales, sube fotos suyas a Instagram y les da like a muchas mujeres de diferentes países. Pero el corazoncito que más llamó la atención fue el que le dio una famosa a un posteo del jugador por el cumpleaños de su hija mayor.

"Feliz Cumpleaños Princesa mía. Ya pasaron 8 años de tu llegada a este mundo y no tengo palabras para describir cuánto Te Amo, ese amor incondicional, ese amor que me brindaste desde bebita en dónde la única palabra de tu vocabulario y en tu mundo era Papá. Hoy te convertiste en una señorita pero hay cosas que nunca van a cambiar, y tu papito, papurri o una de las mil maneras en las cuales me llamás va a estar siempre para vos. Estoy orgulloso de vos mi amor. Te deseo lo más lindo en tu día y que la vida te siga llenando de lindos momentos. Te Amo Mini Yo", le escribió Icardi a Francesca este jueves, a la distancia, mientras su hija festejaba el cumpleaños con Wanda.

La mediática le comentó el posteo con un tierno "Dulce Francesca", pero el que más sorprendió fue el de Paris Hilton, que le puso un corazoncito. La millonaria heredera, una de las celebrities más famosas del mundo, conoce a Mauro y a Wanda, y se los vio juntos en la semana de la Moda de Milán hace unos años, cuando el delantero era la figura del Inter y vivían en esa ciudad.

De allí quedó el lazo, al menos virtual, ya que se siguen en Instagram y se likean, tal como mostró Juariu. Habrá que ver si es solo una amistad por redes sociales o Mauro quiere algo más aprovechando su soltería.