Organizaciones sociales cortan Autovía 2 en reclamo de trabajo genuino

Organizaciones sociales nucleadas en el Frente Piquetero realizan un corte en la Rotonda de acceso a Mar del Plata de Autovía 2 y Av Constitución para reclamar por “Trabajo genuino” en el marco de una jornada nacional de protesta.

En diálogo con 0223, Magalí, una de las manifestantes explicó que la protesta se debe a que la situación que atraviesan las familias que integran el Frente Piquetero “no se aguanta más”, dijo. y agregó que el Gobierno los “obliga a vivir con 200 pesos por mes, a los que tuvieron la suerte de cobrar el IFE”, sostuvo.

En este sentido, la mujer explicó que exigen trabajo genuino “para que nuestras familias puedan vivir de su propio esfuerzo, y no dádivas del Estado. Exigimos respuestas concretas”, dijo la manifestante tras asegurar que no abandonarán el lugar hasta no tener una respuesta por parte de las autoridades.

Además, señaló que otro de los motivos de la manifestación se vincula a la toma de tierras: “Exigimos que las familias ocupantes de las tierras que no tienen dónde vivir, no sean reprimidas y que suspendan los desalojos”, dijo al tiempo que agregó que las personas quye recurren a la toma de tierras “son personas que fueron empujadas por el Estado a abandonar la vivienda y toman uun terreno para no vivir abajo de un puente”, graficó.

“Mientras el gobierno cede ante la extorsión de la Policía, los trabajadores están precarizados”, dijo la mujer al tiempo que cuestionó la decisión de Kicillof de otorgar un incremento salarial a las fuerzas de seguridad. “Esta prioridad no es casual, ya que tanto ajuste hacia el pueblo trabajador sólo será posible aumentando cada vez más los niveles de represión en los barrios más humildes”, concluyó.