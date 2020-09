Cierre de Glovo: 150 repartidores de Mar del Plata temen perder su empleo

El cierre de Glovo en Latinoamérica, pone en una total incertidumbre a los cadetes de delivery en el país, a pesar que su ex competidor, Pedidos Ya, adquirió el negocio y prometió absorber al personal.

En Mar del Plata, unos 150 trabajadores que hasta fines de octubre trabajan para la firma de origen español, temen perder su empleo ante la falta de información sobre su futuro.

"Hay mucha incertidumbre y muchos compañeros tristes porque no saben si van a tener trabajo en los próximos meses. Glovo les pidió que le envíen un correo electrónico a Pedidos Ya, para que se haga cargo de los repartidores. El tema que todos somos monotributistas y no sabemos qué puede pasar. Si perdés esto, no conseguís trabajo de nada en Mar del Plata", expresó en diálogo con 0223, Yanina Arismendi, delegada de Pedidos Ya en la ciudad.

"Ayer me comuniqué con el supervisor en Mar del Plata de Pedidos Ya y me dijo que se iba a hacer cargo la empresa de esos trabajadores. Pero no saben ni cuando, ni cuántos", admitió.

Según describió, la mayoría de los repartidores tienen cuenta en Rappi, Pedidos Ya o Glovo, pero unas 150 personas alquilan sus puestos laborales en la app de cajas amarillas. "Si tenías cuenta en Glovo, inmediatamente pasas a trabajar en las empresas restantes, pero el que alquilaba, se queda sin nada", advirtió.

Por último, señaló que luego de unos primeros meses de cuarentena, donde tuvieron un importante caudal de trabajo, "en los últimos meses se normalizó y no sobra, solo para mantenerse", concluyó.

El cierre de las operaciones de Glovo no estuvo motivado por la crisis económica que provocó la pandemia en el país sino porque fue adquirida por la alemana Delivery Hero, la firma que explota PedidosYa en el continente, que surgió en el Uruguay.