Sorpresa en repartidores marplatenses ante el éxodo de Glovo: "Nadie lo esperaba"

El anuncio sobre el cierre definitivo de las operaciones de Glovo en todo el país cayó como un baldazo de agua fría sorpresa para los repartidores de Mar del Plata, que viven por estas horas momentos de incertidumbre por su futuro laboral.

Por un mail, los trabajadores se enteraron este mismo miércoles de la decisión que tomaron las autoridades de la app, una de las líderes multinacionales en el servicio de delivery. "La verdad que ninguno se lo esperaba. No habíamos tenido ningún tipo de información anteriormente", reconoció Matías Cejas, uno de sus empelados en la ciudad.

En declaraciones a 0223, el marplatense reconoció que se trata de una situación "difícil" y de incertidumbre para el sector pero, a la espera de definiciones, se mostró con expectativas de que esta decisión de Glovo no se traduzca en despidos masivos.

¿Por qué? Porque el cierre de las operaciones de Glovo no está motivado por la crisis económica que provocó la pandemia en el país sino porque fue adquirida por Delivery Hero, la firma que explota PedidosYa, otra de las firmas que brinda el servicio de reparto a través de la telefonía móvil.

"Ya estuvimos hablando con gente de operacioes y al parecer PedidosYa va a tomar a los repartidores de Glovo entonces lo que podría pasar es que nadie se quede sin trabajo. No es 100% seguro pero es lo que estamos averiguando por estas horas", comentó Cejas, a poco de conocerse oficialmente la salida del país de la firma.

El cierre de las operaciones tampoco será repentino: Glovo funcionará hasta fines de octubre en Argentina, al igual que en Republica Dominicana y Panamá, otro de los países en donde la operatoria será reemplazada por PedidosYa.

La novedad agrega preocupación porque llega en un contexto de pandemia donde el "trabajo es flojo" y con "pocos repartos", según reconoció el trabajador, que también es representante local de la organización Repartidores de Apps Unidos Argentina (Redapps).

"Al principio hubo un fuerte crecimiento en la demanda pero ahora la gente ya no pide tanto. Y como está el take away y se puede salir a comprar, la gente quizás prefiere salir antes que quedarse en su casa y esperar el pedido", consideró Cejas.

A su vez, el repartidor de la ciudad aseguró que siguen los problemas de inseguridad en distintos sectores. "La policía está un poco más activa después de los reclamos pero los intentos de robos siguen y es preocupante", sostuvo.

Glovo hizo su desembarco en Argentina en 2018, tres años después de lo que fue su fundación en Barcelona. En el país, operaba en Mar del Plata y otras siete jurisdicciones: Capital Federal; Buenos Aires (GBA Norte, GBA Oeste, GBA Sur, La Plata, y Bahía Blanca), Santa Fe (Rosario y Santa Fe); Córdoba, Mendoza, Neuquén, Salta.