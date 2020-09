Cómo seguirá la sesión en el Concejo Deliberante tras el exabrupto de Horacio Taccone

Los insultos que retumbaron en la maratónica sesión de este viernes en el Concejo Deliberante se llevaron todas las miradas pero alejaron la vista de lo importante: los expedientes que se discutían para tratar de reactivar el trabajo de algunos sectores en el marco de la fuerte crisis que se acusa por la pandemia del coronavirus.

Cerca de la medianoche, después del exabrupto del referente de Acción Marplatense Horacio Taccone, los concejales acordaron pasar a un cuarto intermedio para retomar el debate en los próximos días.

En principio, según las fuentes legislativas consultadas por 0223, este mismo lunes o martes en labor deliberativa se retomará el cuarto intermedio para ponerle fecha al segundo tramo de la sesión del viernes.

Si bien aún no hubo conversaciones formales entre los distintos sectores políticos, se estima que la fecha de continuidad se consensuaría para fines de la próxima semana, entre jueves o viernes, entendiendo la celeridad que requiere el debate de algunos de los expedientes agendados en el orden del día.

Una de las primeras cuestiones será definir el futuro de la propuesta que fue fruto de la polémica: el proyecto de ordenanza de Taccone para autorizar la gastronomía al aire libre en todo General Pueyrredon.

El presidente de bloque del partido vecinal decidirá si finalmente retira la iniciativa o si acepta, tal como se planteó en el recinto, su traslado a comisión para que sea tratado en instancias previas y pueda ser aprobado en sesión con mayoría simple.

La tensión en torno a este proyecto se desató porque, al haber sido elevado sobre tablas, requería de la aprobación de una mayoría agravada. Taccone acusó al presidente del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, de "faltar a su palabra" cuando en el recinto reveló que su bloque finalmente se abstendría anulando de ese modo la posibilidad de sanción.

Y en el medio de algunos cruces con el referente kirchnerista, el concejal de Acción Marplatense lanzó: "Yo sé porque no lo va aprobar: porque quiere que Acción Marplatense desaparezca. Pero le digo al concejal Gutiérrez que el único modo de que me haga desaparecer, es, si tiene testículos, que vaya a comprar una 45 y me pegue un tiro en la frente".

Las declaraciones merecieron un inmediato repudio de los pares del Frente de Todos que reclamaron una sanción contra la figura de AM. El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, llamó al orden y dejó constancia en actas de la falta del edil sin pasar a mayores consecuencias, lo cual fue respaldado por el oficialismo y el radicalismo.

Pero por el clima de tensión que se vivía, la concejala Vilma Baragiola hizo el pedido de un cuarto intermedio que puso fin a la acalorada discusión que se extendió desde el viernes a las 15.

En carpeta, también quedan otros proyectos, como la propuesta del concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauria, para habilitar a los comerciantes gastronómicos a instalar "decks" en los espacios públicos a través de permisos precarios.

También, otro de los expedientes con importante impacto para el Ejecutivo, es el que está relacionado con la generación de la red de ciclovías, que, en principio, contaría con todos los consensos para su sanción.

Durante este viernes, solamente llegó a aprobarse la prorroga por 90 días de la Emergencia Sanitaria en General Pueyrredon y la iniciativa del Frente de Todos para habilitar la creación de "corredores gastronómicos" cuando los índices epidemiológicos de la pandemia del Covid-19 lo permitan.