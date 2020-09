"Si me quiere hacer desaparecer que compre una 45 y me pegue un tiro en la frente"

El concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone protagonizó un exabrupto durante la sesión del Concejo Deliberante, en el momento en el que se debatía el proyecto que él impulsó para darle la potestad al Ejecutivo de avanzar en la apertura de actividades.

Enojado por la decisión del bloque del Frente de Todos de abstenerse de apoyar la iniciativa, el presidente de la bancada del partido vecinal le habló directamente al jefe de la bancada Marcos Gutiérrez a quien acusó de "no tener palabra" y rechazar la iniciativa por la sola determinación de que era un proyecto de Acción Marplatense.

"Quieren que Acción Marplatense desaparezca. Pero le digo al concejal Gutiérrez que el único modo de que me haga desaparecer, es, si tiene testículos, que vaya a comprar una 45 y me pegue un tiro en la frente", disparó Taccone.

Las palabras le valieron el repudio inmediato del presidente del Concejo, Ariel Martínez Bordaisco, quien le pidió que no utilice ese tipo de términos que no correspondían.

Luego de la respuesta del concejal Gutiérrez, las palabras de Taccone fueron repudiadas por concejales de otros espacios como Ariel Ciano y Alejandro Carrancio, además de compañeros de bancada de Gutiérrez, el presidente de Once Unidos tuvo la posibilidad de disculparse pero redobló la apuesta. "Le dije que no tiene palabra y es así, le dije que no tiene testículos y es lo que creo. Dije que no lo acompaña porque es un proyecto de Acción Marplatense y es lo que creo. Y lo de la bala en la frente era en mi frente. No tengo nada de que arrepentirme", dijo.