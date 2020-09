En agosto las ventas cayeron un 32% 

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata elaboró un informe en el que se refleja una caída del 32% en las ventas del sector comercial en comparación con el mismo mes del 2019.

“Este leve repunte se vio opacado sobre el final de agosto con el retorno a fase 3, situación que hace que casi el absoluto de los comerciantes auguren una importante baja para el mes de septiembre”, explicó el Dr. Raúl Lamacchia, presidente de Ucip.

Si bien los comerciantes no han tenido grandes inconvenientes con la entrega de mercadería, ya que el 69,1% dijo haberla recibido en tiempo y forma; el relevamiento resalta que las entregas este mes de agosto han llegado con un aumento promedio del 16%. A pesar de ese aumento, solamente el 52,7% decidió trasladar el total al valor del producto; el 32,7% lo hizo en su totalidad; el 12,7% no lo trasladó; y solo el 1,8% no está recibiendo mercadería con variaciones en el costo.

Ante la pregunta de cómo esperaban que evolucionen las ventas en los próximos tres meses, el 43,6% consideran que bajarán, el 41,8% cree que se mantendrán igual y el 14,5% proyecta que aumentarán.

Respecto a la variación de ventas que consideraban que se podría producir entre agosto y septiembre el 45,5% dijo que se producirá una caída de entre el 1 y 25 por ciento; el 23,6% que no tendrán variación; el 20% considera que caerán más del 50%. En cambio, el 9,1% pronostica que crecerán entre un 1 y 25%; el 1,2% cree que será entre el 26 y 50% y sólo el 0,6% de los encuestados cree que será más del 50%.