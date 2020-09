Adaptarse para sobrevivir: le recortaron las horas de trabajo y lava autos en su casa

Cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Agustín Pérez, como tantos otros marplatenses vio afectado su poder adquisitivo ya que la empresa en la que trabaja recortó las jornadas laborales para continuar con sus actividades.

“Me bajaron los días de trabajo y quedé solo con trabajo los fines de semana”, relata el joven de 21 años a 0223. Fue entonces que decidió poner en marcha un lavadero artesanal de autos en la puerta de su casa ubicada en la zona de La Perla, donde vive hace cuatro años junto a su novia y su cuñada.

“Puse un cartel en la puerta y de a poco la gente empezó a venir”, cuenta el joven que ya se hizo de una clientela fija y, según cuenta tiene muchas consultas debido a las recomendaciones que hacen sus clientes.

Consultado por los costos de un lavado “premium”, Agustín cuenta que un servicio de este tipo consta de un lavado exterior, limpieza interior y limpieza de motor tiene un costo de $400 para autos, mientras que, para realizar el servicio en camionetas el valor alcanza los $500.

El joven tiene en claro que esta solución que encontró es parcial y por eso no abandona la búsqueda de un trabajo formal. "Hago de todo, cualquier cosa", dice aunque sabe que en este contexto conseguir un trabajo no es tarea sencilla por lo que no dudó en "adaptarse para sobrevivir".