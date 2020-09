Mirna Mosiewicki, la investigadora que desarrolla materiales amigables con el medioambiente

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Mi nombre es Mirna Alejandra Mosiewicki, soy investigadora independiente del Conicet con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP). Además me desempeño como profesora Adjunta en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). Me recibí en la Unmdpcomo Ingeniera Química y Doctora en Ciencia de Materiales. Tengo 47 años, estoy casada con Pablo con el cual tenemos un hijo, Agustín de 24 años, y una hija, Julieta de 8 años.

¿Qué haces?

-Trabajo en el desarrollo de materiales poliméricos para diferentes aplicaciones en el marco de la División Ecomateriales del Intema que tiene como objetivo contribuir en la reducción del impacto ambiental que genera el uso de materiales poliméricos, promoviendo la sustentabilidad, es decir, un desarrollo económico y social comprometido con el cuidado del medio ambiente. En resumen, todos los materiales con los que trabajamos están diseñados para ser amigables con el entorno y tratando de utilizar tecnologías lo menos contaminantes posible. Para ello, utilizamos recursos naturales en reemplazo de los sintéticos ya sea de forma total o parcial así como también desechos a los cuales se les da valor agregado. También tratamos de obtener propiedades diferenciadas en los materiales basados en la biomasa para lo cual trabajamos en forma interdisciplinaria con otros grupos de investigación nacionales e internacionales. En particular, las aplicaciones de los materiales son variadas e incluyen el desarrollo de películas protectoras, adsorbentes para contaminantes, materiales para aislación térmica y acústica, estructurales y semi-estructurales, con memoria de forma, entre otras. También realizo tareas de docencia, divulgación, gestión y formación de recursos humanos.

¿Por qué lo haces?

-Lo hago porque me encanta. Yo encontré mi trabajo ideal donde puedo seguir aprendiendo cosas nuevas todos los días aportando mi granito de arena a la búsqueda de conocimiento. He tenido la suerte de tener directores de tesis doctoral que me orientaron cariñosamente y cada uno con su estilo fomentó mi amor por la ciencia y también mi compromiso. Actualmente, trabajo con un grupo de personas de las cuales aprendo todos los días porque son profesionales, comprometidas y apasionadas. Estoy convencida de que cada uno tiene que hacer lo mejor posible en pos del bien común desde el puesto que le toque desarrollar dentro de la sociedad, cualquiera sea la tarea. Hacer mi labor lo mejor posible es una de las motivaciones en mi trabajo.

El objetivo final de mi investigación es tratar de contribuir al cuidado medioambiental sin dejar de atender a la realidad que se nutre del avance tecnológico que muchas veces va en otro sentido, encarar problemas y desafíos concretos aunque para poder lograrlo a veces, el camino pueda ser un poco largo y trasmitir a los que trabajan conmigo la pasión con la que lo hago.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-El objetivo de nuestro trabajo como grupo radica en la búsqueda de distintas estrategias para reducir el impacto ambiental en el uso de materiales poliméricos y sus compuestos. También desarrollar nuevos materiales con propiedades específicas basados en recursos naturales. Transitar todo este camino en la generación de conocimiento involucrando formación de recursos humanos altamente calificados busca impactar significativamente en el desarrollo socio-económico de la región y de nuestro país con pautas de cuidado medioambiental que se rigen por tendencias mundiales.

